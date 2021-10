Slovensko se přesouvá do červené kategorie. Od pondělí budou platit přísnější pravidla pro návrat

Od pondělí bude složitější návrat ze Slovenska a Lucemburska do Česka. Obě země se na takzvané mapě cestovatele přesunou z oranžové kategorie se středním rizikem nákazy covidem-19 do červené, kde je riziko nákazy vysoké. Do tmavě červené kategorie s velmi vysokým rizikem nákazy, kde jsou pravidla pro návrat stejná jako v červené, se nově přesune Estonsko.

Praha 14:08 1. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít