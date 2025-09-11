Česko má za sebou ‚noc i s extrémními srážkami‘. Nejvíc pršelo v Krkonoších a na jihu Čech

V Česku v noci vydatně pršelo, na některých místech spadlo za tři až čtyři hodiny i kolem 50 milimetrů srážek. Do rána, tedy asi za 12 hodin, nejvíce napršelo hlavně na jižním návětří Krkonoš, například ve Strážném, v Peci pod Sněžkou či na Luční Boudě napršelo přes 80 milimetrů. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) o tom ve čtvrtek ráno informoval na síti X. Podle meteorologů už déšť od západu ustává, hladiny toků jsou pod povodňovými stupni.

Deštivé počasí v Praze

Podle meteorologů je odezva vydatných srážek na tocích kvůli suchu víceméně zanedbatelná (ilustrační foto)

„Máme za sebou noc i s extrémními srážkami. Na některých místech spadlo za tři až čtyři hodiny i kolem 50 milimetrů. Odezva na tocích je ale naštěstí kvůli suchu víceméně zanedbatelná, déšť mohl způsobit problémy jen lokálně, hlavně ve městech,“ uvedl ČHMÚ.

Srážky, které se ve středu odpoledne rozšířily od jihu na celém území, už podle meteorologů pomalu od západu ustávají.

Nejvíce za celou noc napršelo v Krkonoších, ve Strážném zaznamenali 86 milimetrů, v Peci pod Sněžkou a na Luční Boudě 84 milimetrů.

„Hodně pršelo i v jižních Čechách a na Vysočině, Český Rudolec hlásí 75 milimetrů a kolem 50 milimetrů spadlo i v Jeseníkách,“ uvedli.

Během čtvrtka pak meteorologové očekávají i slunečné počasí, ale odpoledne, hlavně v severozápadní polovině Čech, bude oblačnosti více a místy zaprší, ojediněle se mohou vyskytnout bouřky.

