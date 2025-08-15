Česko má za sebou tropickou noc. Vlna veder v pátek vrcholí, může být až 37 stupňů

V noci ze čtvrtka na pátek neklesla teplota pod 20 stupňů Celsia na několika místech napříč republikou. Jednalo se tedy o takzvanou tropickou noc. V pátek vrcholí vlna veder, se kterou se Česko potýká od středy. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav.

Rozprašovač vodní mhly na Palmovce

Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Největší horko bylo přes noc ve Zlínském kraji, konkrétně na měřící stanici Kateřinice, Ojičná. Nejnižší noční teplota tam byla 23,9 stupně. Celkem zaznamenali meteorologové tropické noční teploty na 20 měřících stanicích. 

Během pátku bude v Česku místy až ke 37 stupňům. „Během dnešního dne vyvrcholí příliv velmi teplého vzduchu od jihu, a proto odpolední teploty se nejčastěji budou pohybovat v rozmezí 32 až 36 °C a v nížinách Čech to může být až 37 °C,“ popsal ústav na sociální síti X. 

Odpoledne se na západě Čech může při zvětšené oblačnosti ojediněle objevit přeháňka, a nebo také bouřka.

