Česko by teď jako humanitární pomoc nemohlo vyslat tým zdravotníků. Traumatým přišel o certifikaci

Česko od nového roku nemá tým zdravotníků, který by mohlo poskytnout v rámci humanitární pomoci v případě katastrofy. Nestihlo se totiž včas přizpůsobit novým požadavkům Světové zdravotnické organizace a takzvaný traumatým tak přišel o certifikaci. Jeho vedení prý čekalo na pokyn ministerstva zdravotnictví, který přišel pozdě. Resort ale pochybení odmítá. Praha 17:49 31. května 2020

Rok 2015 a zemětřesení v Nepálu. Tam naposledy s tříděním a ošetřením zraněných pomáhal i tým českých zdravotníků. Pokud by se podobná katastrofa ve světě stala teď, své ruce by nabídnout nemohli.

„Tento tým nemůžeme v rámci pomoci nabízet. Od loňského roku přestala mít Česká republika traumatým, který byl certifikován jako předsunutá zdravotní jednotka, která třídila raněné v rámci humanitární katastrofy a vstoupila do transformačního procesu na tým nový,“ vysvětlil důvody šéf týmu Milan Krtička z Fakultní nemocnice Brno.

Změny jsou nutné kvůli novým požadavkům Světové zdravotnické organizace. Ta je oznámila podle Krtičky už před čtyřmi lety. Od té doby země mohly začít vytvářet nové týmy a žádat pro ně certifikaci. Ta stará vypršela českému týmu na konci loňského roku. Rozhodnutí o vytvoření nového ale padlo pár měsíců před tím, upozornil Krtička.

Ministerstvo selhání odmítá

„Stihnout se to nedalo. Certifikační proces trvá tři roky. Ten tým se na to musí připravit, protože se mění jeho složení, kompletně se mění i zaměření, takže potřebujete čas. My jsme byli z našeho hlediska připravení začít proces dříve, ale nadřízeným je ministerstvo zdravotnictví a čekali jsme na ten pokyn,“ řekl Krtička.

Resort zdravotnictví ale prostřednictvím končícího náměstka pro zdravotní péči Romana Prymuly pochybení odmítá.

„Myslím si, že to není tak, že by to bylo na úrovni nadřízeného orgánu. Oni na to měli asi tři roky, aby se dostali do pozice, kdy to naplní. A to se nestalo,“ řekl Prymula Radiožurnálu.

Doktoři z jedné nemocnice

Milan Krtička přiznal, že obsadit tým personálně je problém.

„Kdyby existovala legislativa, která by definovala národní tým a způsoby, jak vytvářet pracovní smlouvy, jak zacházet se zaměstnanci v době jejich nasazení, aby nečerpali dovolenou nebo neplacené volno, tak by to bylo dobré.“

Podle Prymuly se ale žádná taková úprava nechystá. Příčinu komplikací vidí spíš v tom, že takzvaný traumatým tvořili zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno a v případě jejich nasazení v rámci humanitární pomoci by to ohrozilo její chod.

„Musí tam být kombinace různých zařízení, protože pokud je ta mise specifická, že třeba vyžaduje pediatrii a pod. tak se to musí postavit tak, aby se tu péče nezhroutila, když ti lidé odjedou,“ prohlásil.

I proto jedním z nových požadavků Světové zdravotnické organizace bylo vytvořit Národní tým složený ze zdravotníků z různých nemocnic.

18 lékařů + 54 sester

Nově se tak do projektu zapojil třeba pražský IKEM. „Z IKEM se do týmu EMT přihlásili dva zdravotničtí záchranáři, kteří v rámci několikakolového výběrového řízení také uspěli. Jedná se o zdravotnické záchranáře z kardiocentra,“ řekla Radiožurnálu mluvčí nemocnice Markéta Šenkýřová.

Dál by tam měli být zdravotníci z pražského Motola, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady nebo Masarykova onkologického ústavu. Celkem je v týmu přes 70 členů – 54 sester a 18 lékařů, vypočítal šéf týmu Milan Krtička.

„Není zaměřen už na to trauma, ale je multioborový, takže kromě chirurgů a anesteziologů jsme se rozrostli o odbornosti jako infekční lékař, internista, pediatr, gynekolog. Tyto týmy už mají za úkol nejen tu akutní fázi pomoci raněným, ale i poskytnout podporu tomu jejich nefunkčnímu zborcenému zdravotnímu systému a převzít část i běžných pacientů, nejen těch, co jsou postižení tou katastrofou,“ upřesnil.

Pomocnou ruku ale český tým ještě nějakou dobu světu nepodá – jeho proměna bude hotová nejdřív příští rok.