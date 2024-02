Česko by mohlo pomoci lidem z Pásma Gazy v polní nemocnici, řekla Černochová po jednání s Pavlem

Česká republika by se mohla zapojit do podpůrné operace pro obyvatele Gazy v polní nemocnici. Po úterním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě to novinářům řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Pokud se najde dohoda, musí ji schválit Parlament. Aktualizováno Praha/Pásmo Gazy 17:30 13. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Černochová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do operace by se mohl zapojit zdravotní tým. „Předpokládáme, že by polní nemocnice fungovaly na lodích,“ uvedla ministryně.

O podporu Česko požádal její protějšek Joav Galant při její návštěvě Izraele minulý týden. O záležitosti v pondělí Černochová diskutovala s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou.

„Je připraven diskutovat se svými kolegy možnosti, které naše armáda má, tak abychom tomu požadavku vyšli vstříc. Pakliže se dohodneme, ať už s Itálií, Francií nebo Velkou Británií, a pošleme tam nějaké naše zdravotníky, tak to bude v souladu s článkem 43 ústavy a budeme dávat mandát standardním způsobem – obě komory Parlamentu a vláda,“ dodala Černochová.

Ministryně při čtvrteční návštěvě vyjádřila Izraeli solidaritu a jednoznačnou podporu v jeho boji proti teroristické organizaci Hamás. Ocenila kroky Izraele k navýšení humanitárních dodávek do Pásma Gazy a připomněla nedávnou českou pomoc v hodnotě několika milionů korun na podporu civilistů v Pásmu Gazy i izraelských zdravotnických organizací.

Izrael v Pásmu Gazy vede válku proti palestinskému hnutí Hamás, které loni 7. října provedlo masivní přeshraniční útok, při němž zahynulo 1200 lidí. Dalších asi 250 osob palestinští ozbrojenci unesli do Pásma Gazy, zhruba stovku z nich propustili během dosud jediného příměří na konci listopadu.

Izraelská odveta si podle dnešní bilance úřadů ovládaných Hamásem za čtyři měsíce bojů vyžádala životy 28 473 Palestinců. Tyto údaje však nelze nezávisle ověřit a zahrnují také zabité bojovníky Hamásu a jiných ozbrojených skupin.