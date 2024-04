Česko musí vrátit část podpory pro zemědělce z let 2017 a 2018, rozhodla Komise. Nešlo o malé podniky

Evropská komise dospěla k závěru, že investiční podpora poskytnutá Českou republikou v letech 2017 a 2018 některým velkým českým zemědělským podnikům není v souladu s pravidly Evropské unie pro státní podporu. Česko tak podle ní musí zajistit vrácení této podpory spolu s úroky. Komise o tom informovala v páteční tiskové zprávě. Jména firem ani informace o rozsahu podpory sdělení Komise neobsahuje. Praha / Brusel 15:12 5. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto z protestu zemědělců v Praze | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) se jedná zhruba o 24,5 milionu korun, které bude muset stát vrátit a vymáhat je následně od žadatelů o podporu.

Podpora byla poskytnuta na investice do zavlažování a restrukturalizace sadů. Komise zahájila její hloubkové šetření v roce 2021. Zjistila, že někteří příjemci byli českými úřady chybně identifikováni jako malé a střední podniky, ačkoli byli ve skutečnosti velkými firmami. Podpora přitom byla určena pouze malým a středním podnikům.

„Pro nás to není nová informace, už jsme jako ministerstvo byli kontaktováni Evropskou komisí. Jedná se, tuším, o sedm vlastníků. Jedná se o to, že tito příjemci se prokázali jako malé nebo střední podniky, ale reálně nesplnili podmínky dotací, protože byli velkými podniky. Tam pak vzniká povinnost vrátit dotaci,“ komentoval Výborný.

„My jako ministerstvo ty peníze vymáháme a asi 12 milionů je už vráceno a na dalších pracujeme. V zásadě jsme čekali na potvrzení Evropské komise, co nám k tomu řekne. Počkáme teď na vyhotovení, protože to ještě nemáme. Za mě platí padni, komu padni a kdo je majitelem, 12 milionů už bylo vráceno a my to vrátíme zpátky do evropského rozpočtu,“ řekl v pátek ministr. Jména konkrétních firem neuvedl.

Česko má nyní podle Evropské komise zajistit navrácení podpory porušující pravidla spolu s úroky. Mělo by identifikovat všechny velké společnosti, které podporu obdržely v rozporu s pravidly, a stanovit částku, která má být vrácena.

„Celková částka podpory, která má být navrácena, proto v této fázi není známa,“ uvedla Komise. Upozornila, že pravidla EU požadují bezodkladné vrácení podpory s cílem odstranit narušení hospodářské soutěže.