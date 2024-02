Česko může od Německa získat patnáct tanků Leopard 2A4 za pomoc Ukrajině. Jednou tolik nabízí k odkupu

Česko by mohlo od Německa darem získat dalších patnáct tanků Leopard 2A4 jako ocenění za vojenskou pomoc Ukrajině. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala (ODS). O nabídce ve středu kabinet informovala ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Podle Fialy by šlo o podobný scénář, na základě kterého už česká armáda získala patnáct tanků za dodávky obrněné techniky na Ukrajinu. Praha/Berlín 19:34 21. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko by mohlo od Německa darem získat dalších patnáct tanků Leopard 2A4 jako ocenění za vojenskou pomoc Ukrajině | Zdroj: Profimedia

Německo nabízí také možnost nákupu dalších patnáct tanků Leopard 2A4, celkem by tak Česko mělo 42 tanků Leopard 2A4 a tři vyprošťovací vozidla.

Česku už za podporu Ukrajiny darovalo v letech 2022 a 2023 čtrnáct tanků Leopard 2A4, poslední z nich dorazil do Přáslavic na Olomoucku loni v listopadu. Součástí daru je také jedno vyprošťovací vozidlo Büffel 3 na podvozku Leopard 2A4, které má do Česka dorazit letos, podle ministryně možná už v následujících dnech. Cena prvního daru byla podle dřívějších informací 3,85 miliardy korun.

„Zároveň s tímto darem přišla od Němců nabídka, jestli bychom neměli zájem o dalších patnáct tanků, za které bychom něco zaplatili,“ uvedla. Částka by podle ní odpovídala stejné částce, jakou platí Německo. Celkem by tak Česko mělo 42 tanků Leopard 2A4 a tři vyprošťovací vozidla. „Mohli bychom se tak dostat na počty, které už armáda považuje za zásadní pro tankové prapory i pro to, abychom si budovali těžkou brigádu,“ dodala.

Černochová předpokládá, že do zajištění životního cyklu tanků by byl zapojen český obranný průmysl. Smlouva by měla být uzavřena nejpozději ve druhém čtvrtletí roku 2024, uvedla.

Letos bude podle ministryně také vláda jednat o přistoupení k projektu nejmodernějších tanků Leopard ve verzi 2A8. Podle dřívějších informací by mělo Česko zájem nejméně o 77 tanků řádově za desítky miliard korun. Od společného postupu s Německem a dalšími zeměmi si slibuje především výrazné snížení ceny, zkrácení dodávek a zajištění odpovídající logistické podpory.

Česká armáda teď využívá modernizované tanky T-72M4CZ. Modernizované tanky T72 si Česko plánuje nechat, dokud nebude mít náhradu. Nemodernizované tanky by mohly putovat na Ukrajinu, uvedla ministryně.