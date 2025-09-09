Česko může získat přes 50 miliard na vojenské vybavení z nového programu Unie

Česká republika by mohla získat přes dvě miliardy eur (50,1 miliardy korun) z nového finančního nástroje Evropské unie SAFE, uvedla v úterý Evropská komise. O finance z programu, který umožní půjčky na vojenské vybavení, požádalo celkem 19 zemí, pro které je vyhrazeno 150 miliard eur (3,7 bilionu korun).

Sídlo Evropské komise v Bruselu

Sídlo Evropské komise v Bruselu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Členské státy mohou nyní připravit své vnitrostátní investiční plány popisující využití případné finanční pomoci, které mají být předloženy do konce letošního listopadu. Komise pak tyto vnitrostátní plány posoudí s cílem provést první výplaty na začátku roku 2026, informovala unijní exekutiva.

České ministerstvo obrany k oznámení komise sdělilo, že platí, co úřad uvedl v minulosti a že Česká republika potvrdila předběžný zájem o využití půjčky SAFE.

„Na definitivní rozhodnutí má Česká republika čas do konce listopadu. Pokud budou podmínky půjčky shledány jako výhodné, definitivní rozhodnutí musí přijmout vláda,“ uvedl Karel Čapek z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Nákup leopardů

Premiér Petr Fiala v červenci oznámil, že Česko má zájem o půjčku v objemu 52 miliard korun na německé tanky Leopard 2A8. „Fakticky by si půjčoval stát prostřednictvím ministerstva financí na nákup tanku Leopard 2A8, k čemuž dodá potřebné podklady ministerstvo obrany,“ uvedl dnes Čapek.

Ministerstvo tanky nakoupí, i pokud by Česko půjčku nevyužilo, financování má ministerstvo obrany zajištěno ze státního rozpočtu. „Se SAFE by tedy potenciálně šlo o možnost výhodnějšího financování,“ dodal Čapek.

SAFE má posílit obranné schopnosti Evropské unie a pomoci členským státům řešit kritické nedostatky, jakož i společně nakupovat obranné produkty. Program poskytne dlouhodobé nízkonákladové půjčky na pomoc členským státům při pořizování naléhavě potřebného vojenského vybavení. Bude rovněž otevřen Ukrajině ve spolupráci alespoň s jednou zemí EU, stejně jako Norsku, Švýcarsku a státům s dohodami o obranném partnerství s EU, včetně Británie.

