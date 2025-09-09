Česko může získat přes 50 miliard na vojenské vybavení z nového programu Unie
Česká republika by mohla získat přes dvě miliardy eur (50,1 miliardy korun) z nového finančního nástroje Evropské unie SAFE, uvedla v úterý Evropská komise. O finance z programu, který umožní půjčky na vojenské vybavení, požádalo celkem 19 zemí, pro které je vyhrazeno 150 miliard eur (3,7 bilionu korun).
Členské státy mohou nyní připravit své vnitrostátní investiční plány popisující využití případné finanční pomoci, které mají být předloženy do konce letošního listopadu. Komise pak tyto vnitrostátní plány posoudí s cílem provést první výplaty na začátku roku 2026, informovala unijní exekutiva.
České ministerstvo obrany k oznámení komise sdělilo, že platí, co úřad uvedl v minulosti a že Česká republika potvrdila předběžný zájem o využití půjčky SAFE.
„Na definitivní rozhodnutí má Česká republika čas do konce listopadu. Pokud budou podmínky půjčky shledány jako výhodné, definitivní rozhodnutí musí přijmout vláda,“ uvedl Karel Čapek z tiskového oddělení ministerstva obrany.
Nákup leopardů
Premiér Petr Fiala v červenci oznámil, že Česko má zájem o půjčku v objemu 52 miliard korun na německé tanky Leopard 2A8. „Fakticky by si půjčoval stát prostřednictvím ministerstva financí na nákup tanku Leopard 2A8, k čemuž dodá potřebné podklady ministerstvo obrany,“ uvedl dnes Čapek.
Ministerstvo tanky nakoupí, i pokud by Česko půjčku nevyužilo, financování má ministerstvo obrany zajištěno ze státního rozpočtu. „Se SAFE by tedy potenciálně šlo o možnost výhodnějšího financování,“ dodal Čapek.
SAFE má posílit obranné schopnosti Evropské unie a pomoci členským státům řešit kritické nedostatky, jakož i společně nakupovat obranné produkty. Program poskytne dlouhodobé nízkonákladové půjčky na pomoc členským státům při pořizování naléhavě potřebného vojenského vybavení. Bude rovněž otevřen Ukrajině ve spolupráci alespoň s jednou zemí EU, stejně jako Norsku, Švýcarsku a státům s dohodami o obranném partnerství s EU, včetně Británie.