Česko nakoupí 44 tanků Leopard. Německé stroje za více než 34 miliard korun poté čeká ‚bohemizace‘
Česko nakoupí německé tanky Leopard 2A8, zakázku ve středu schválila vláda. Po jednání kabinetu to oznámila ministryně obrany Jana Černochová (ODS, kandiduje za koalici Spolu). V první fázi chce ministerstvo obrany pořídit 44 velitelských a bojových tanků. Spolu s takzvanou bohemizací, tedy přizpůsobením tanků potřebám české armády, vyjdou na 34,25 miliardy korun včetně DPH.
Dalších pět miliard korun ministerstvo vyčlení na inflační a kurzovou rezervu. První tanky Leopard 2A8 by měla česká armáda získat v roce 2028, dodávky jsou plánovány do roku 2031.
Česko se pro nákup připojí k rámcové dohodě německého ministerstva obrany s výrobcem KNDS, společný nákup umožňuje podle českého ministerstva snížit jednotkovou cenu tanků.
Podpis dohody a odeslání závazné objednávky očekává ministerstvo v příštích týdnech, uvedlo v tiskové zprávě. Záměr připojit se k nákupu tanků Leopard 2A8, který organizuje Německo, oznámila vláda loni v červnu. Premiér Petr Fiala (ODS, kandiduje do sněmovních voleb za koalici Spolu) tehdy uvedl, že Česko plánuje nakoupit až 77 tanků v šesti modifikacích za 52,1 miliardy korun.
Koupit tanky Leopard 2A8 z Německa je logické. Zase tolik alternativ v současnosti není, říká analytik
V první fázi Česko nakoupí 44 velitelských a bojových tanků za 32,76 miliardy korun s DPH. Součástí ceny jsou systémy vlastní a protiminové ochrany i integrovaná logistická podpora zahrnující náhradní díly či školení. Dalších 1,49 miliardy korun s DPH Česko vynaloží na přizpůsobení tanků pro potřeby české armády.
Částka zahrnuje například komunikační a spojovací prostředky, kamuflážní nátěr, národní označení a kulomety. „V tomto případě bude kupní smlouva uzavřena přímo s výrobcem tanků společností KNDS a zahrnuta do ní je i munice pro vojskové zkoušky,“ uvedlo ministerstvo. Dalších pět miliard korun úřad vyčlení na inflační a kurzovou rezervu.
Nové tanky vybaví především přáslavický 73. tankový prapor. Některé dostane za účelem výcviku Vojenská akademie ve Vyškově, dalšími bude částečně přezbrojen 153. ženijní prapor v Olomouci. Předpokládaná doba životnosti je 30 let, tanky by tak v české armádě měly sloužit do roku 2060.
Rámcová dohoda umožní ministerstvu v budoucnu nakoupit vedle 44 velitelských a bojových tanků dalších až 14 Leopardů 2A8 ve stejných verzích. Pořízeny budou podle finančních možností resortu. Obrana plánuje i nákup 17 až 19 tanků Leopard 2A8 v dalších čtyřech modifikacích, a to tanky vyprošťovací, mostní, ženijní a pro výcvik řidičů.
Obrana prodloužila pronájem švédských gripenů za 16,7 miliardy. V ceně je i servis a výcvik pilotů
„Na tuto akvizici bude uzavřena separátní smlouva (nebo smlouvy), pokud Německo dokončí jednání s dodavateli,“ poznamenal úřad. Celkem by tak česká armáda měla v budoucnu disponovat minimálně 61 tanky Leopard 2A8, v maximálním počtu jich bude 77.
Součástí nákupu bude i zapojení českého obranného průmyslu, firem bude podle ministerstva minimálně 11. Podílet se mají zejména na výrobě jednotlivých komponent tanků. Zapojí se nejen do výroby strojů pro ČR, ale i do dodávek pro další zákazníky. Dohoda předpokládá rovněž zapojení do zajištění životního cyklu tanku. „Dojednaná průmyslová spolupráce dosahuje v těchto dnech částky minimálně dvě miliardy korun, ale ta částka bude nabývat,“ uvedla Černochová.
Ministerstvo už loni v prosinci uzavřelo smlouvu na dodání 14 bojových tanků Leopard 2A4 za 3,98 miliardy korun bez DPH s firmou Rheinmetall Landsysteme. Dříve Německo darovalo Česku za pomoc Ukrajině tři desítky bojových a vyprošťovacích tanků Leopard 2A4. Tanky Leopard v české armádě nahrazují stroje sovětské výroby T-72, které podle ministerstva nesplňují podmínky moderního bojiště.
Další zbraně
Ministerstvo obrany dále koupí ruční zbraně od společnosti Česká zbrojovka v hodnotě až 4,26 miliardy korun bez DPH. Pořídí pušky CZ BREN 2, podvěsné granátomety i pistole, a to včetně příslušenství. Zakázku ve středu projednala vláda, uvedla po jednání ministryně Černochová (ODS).
Cílem bylo vyhnout se závazkům, píše policie. Firma, jež utekla desítkám věřitelů, i tak zůstane bez trestu
Zakázka bude zadána formou rámcové dohody. „Ta se nám v minulosti osvědčila, protože můžeme čerpat podle finančních prostředků a potřeb,“ řekla Černochová. Dohodu úřad s českým výrobcem uzavře na roky 2025 až 2031, podpis smlouvy je plánován v nejbližších dnech, informovalo ministerstvo v tiskové zprávě.
Obrana navazuje na dosavadní spolupráci s Českou zbrojovkou, s níž v předchozích 15 letech uzavřela dvě smlouvy na pořízení zbraní a příslušenství za celkem zhruba šest miliard korun. Šlo o dodávky několika desítek tisíc kusů zbraní. Vojáci tím získali výzbroj v ráži Severoatlantické aliance (NATO).
Resort pořídí pušky CZ BREN 2, podvěsný granátomet CZ GL 40 mm a pistole CZ P-10 C, a to i s příslušenstvím. Půjde o optoelektronické zaměřovače včetně denní a noční optiky i laserových zaměřovačů, soupravy náhradních dílů, soupravy zbrojířů, pouzder a obalů. Nemusí být vyčerpáno celých 4,26 miliardy korun bez DPH, zbraně se budou nakupovat v dílčích objednávkách podle aktuálních potřeb.
„Pokračující spolupráce s českou firmou, která patří mezi deset největších výrobců těchto zbraní na světě, je zcela logickým krokem,“ uvedla Černochová. „Pořízení zbraní je nezbytné k úplnému dokončení přezbrojení armády ručními palnými zbraněmi a obměně zbraní, jejichž životnost bude postupně končit,“ podotkl dříve zástupce náčelníka generálního štábu Pavel Lipka.