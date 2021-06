Česko a nelegální migrace? Policie loni na hranicích zadržela přes 400 lidí, hlavně z východní Evropy

S blížícím se termínem parlamentních voleb se ve veřejném prostoru opět objevilo téma nelegální migrace, a to především ze zemí Blízkého východu a severní Afriky. Jak však ukazují data ministerstva vnitra, migranti do Česka nejčastěji míří ze zemí východní Evropy, případně přes Česko pouze přejíždí dále na západ. Od krize v roce 2015 se jejich počet navíc v Česku postupně snižoval. Narušila to až pandemie koronaviru.

