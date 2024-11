Historie Památníku v Letech bývá překrucována, o romských dějinách se pořád nemluví, říká novinářka

Česko-německý fond budoucnosti v pátek večer v Postupimi udělil letošní novinářské ceny. Jedna z nich putovala do Českého rozhlasu – v kategorii audio vyhrál seriál o Památníku v Letech u Písku reportérky Adély Petrové. Porota ocenila komplexní obraz o historii a současnosti místa, kde za druhé světové války zahynulo přes 300 Romů. „Vážím si toho, že můžu přispět ke sblížení menšin Romů s českou většinou,“ říká Petrová. Rozhovor Praha 17:21 23. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prasečák v Letech u Písku | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Šestidílný seriál pojednává nejen o romském holokaustu, ale také o tom, že v Česku na dlouhá léta upadl v zapomnění. Jak jste tohle nelehké téma pojala, aby se dostalo k posluchačům?

Já jsem chtěla, abych to téma podala co nejvíc celistvě, jak to jen půjde. Samozřejmě pořad O Roma vakeren, kde příspěvky vyšly, má nějakou omezenou stopáž, takže jsme počítali se zhruba čtyřmi minutkami na jeden díl.

Nakonec z toho teda vznikla šestidílná série, přičemž jsem chtěla představit vlastně historii toho areálu, protože ta bývá často překrucována, bohužel. Potom jsem chtěla mluvit o tom, co vlastně trvalo tak dlouho, proč odkup přišel až v roce 2018.

Potom jsem mluvila o aktivistech, zaměřila jsem se samozřejmě na samotný areál, jeho funkce, jak vypadá a tak dále. Tomu se věnoval čtvrtý díl. Pátý díl se věnoval vzdělávání o romských dějinách, nebo abych byla přesnější, o nevzdělávání o romských dějinách, což je problém středních i základních škol, že se o tom nemluví. A poslední díl byl s potomkem přeživšího, s panem Zdeňkem Serinkem.

Myslíte si, že téma romského holokaustu je v Česku dostatečně zkoumané, zpracované a známé, anebo je ještě, jak se říká, co dohánět?

Určitě je co dohánět. Rozhodně si nemyslím, že by bylo třeba tak zpracovávané jako například židovský holokaust. Rozhodně je tam velká propast.

Lety u Písku: Opomíjená historie romského holokaustu Seriál o Památníku v Letech u Písku přináší pohled do historie i současnosti jednoho z nejvýznamnějších, ale zároveň i nejopomíjenějších, pietních míst holokaustu v České republice. Poslechnout si ho můžete zde.

A nejsou to jenom akademické práce, ale je to i třeba beletrie, protože tolik knížek, jako vzniká o židovském holokaustu, rozhodně romská literatura nemá. Ačkoliv těch skvělých autorů je určitě hodně a myslím si, že by třeba i tohle stálo za nějaké zpracování.

Přeci jenom knihy, filmy i rozhlas to lidem přiblíží mnohem líp, protože nikdo žádné akademické práce číst nebude. A myslím si, že kdyby bylo knih a filmů víc, měli by i učitelé ve školách z čeho čerpat a sami by to třeba zahrnovali do výuky.

Co pro vás osobně znamená, že jste právě za tento projekt získala cenu, která má upevňovat vztahy mezi Čechy a Němci?

Jsem za to samozřejmě hrozně vděčná. Ráda o sobě říkám, že jsem hrdá Evropanka. Takže pokud můžu jenom nějakým kouskem přispět ke sblížení nejen obou národů národy, ale i třeba právě menšiny Romů s českou většinou, tak si toho nesmírně vážím a jsem za to opravdu velmi vděčná.