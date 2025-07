Česko nevyzvalo Izrael k pomoci v Gaze. Petříček: Mohli jsme to podepsat. Náměstek: Mluví za nás EU

Třicítka států v čele s Velkou Británií tento týden Izrael vyzvala, aby přestal bránit dodávkám humanitární pomoci do Pásma Gazy. Česko mezi ně nepatří. „Za nás mluví například závěry Evropské rady nebo prohlášení místopředsedkyně Kallasové,“ vysvětluje Eduard Hulicius (KDU-ČSL) z ministerstva zahraničí. „Výzva dává jasný signál: řešme humanitární situaci v Gaze. Pod to se Česko mohlo podepsat,“ říká pro Český rozhlaas Plus Tomáš Petříček. Praha 8:00 27. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gaza, zničené centrum města | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Pane náměstku, proč se Česko nepřipojilo k zemím, které vyzvaly k okamžitému ukončení války v Pásmu Gazy?

Eduard Hulicius (KDU-ČSL): Panovaly nejasnosti ohledně toho, jestli Česká republika byla, nebo nebyla přizvána k podpisu...

Jak Česko pomáhá civilistům v Gaze? Poslechněte si celé Pro a proti s náměstkem ministra zahraničních věcí Eduardem Huliciusem (KDU-ČSL, kandiduje do Sněmovny) a bývalým šéfem rezortu diplomacie Tomášem Petříčkem

Nezlobte se, pokud vím, tak mluvčí ministerstva zahraničních věcí uvedl, že Česká republika ani oslovena nebyla. Považoval jsem to za věc jistou.

Hulicius: Česká republika oslovena nebyla. To, co jsme udělali nad rámec deklarace, bylo, že jsme se v Bruselu zeptali, jestli je nějakým způsobem organizována nebo sponzorována Evropskou unii nebo Evropskou službou vnější akce.

Dozvěděli jsme se, že není a že za Unii, a tedy i za nás, mluví například závěry Evropské rady z konce června nebo prohlášení místopředsedkyně Komise Kaji Kallasové, které z velké části obsahují výzvy, které v deklaraci jsou a které my podporujeme, zejména co se týká humanitární pomoci, obnově infrastruktury a otevírání humanitárních přechodů.

Pane Petříčku, rozumíte zdůvodnění, že podobné výzvy byly obsažené už v předchozích deklaracích Evropské unie?

Tomáš Petříček: Myslím, že je to technicistní vysvětlení. Je pravda, že pozice Evropské unie jsou pozice, které zavazují Českou republiku, vyjadřují společnou vůli všech členských států. Na druhou stranu, myslím, že toto je jasný signál: řešme humanitární situaci v Gaze. To je něco, pod co by se Česká republika mohla podepsat, kdyby chtěla.

O tom se nemluví ve výzvách Evropské unie?

Petříček: Mluví, ale myslím, že toto je opětovný signál, když se situace opět zhoršuje. Dochází k velmi nepříjemným a doposud neprošetřeným útokům na oblasti, kde se poskytuje humanitární pomoc. Jestli je to cílená aktivita ze strany Izraele, o tom je předčasné hovořit.

Je ale velmi nešťastné, pokud lidé, kteří čekají na potravinovou pomoc, jsou cíly útoků. Situace se navíc skutečně zhoršuje. Izrael rozšířil oblast v rámci Pásma Gazy, která je pod takzvaným evakuačním příkazem. Dneska už jsou to čtyři pětiny území Gazy.

Plány na budoucnost

Pane náměstku, nebyl toto dostatečný důvod, aby se Česko přidalo k signálu třiceti zemí, které volají po ukončení války v Pásmu Gazy a po tom, aby Izrael přestal znemožňovat dodávky humanitární pomoci?

Hulicius: To jsou dvě věci. Ta druhá, humanitární pomoc, to je téma situace v Gaze, ke kterému se vyjadřujeme, komunikujeme ho veřejně i s partnery v regionu a jako Česká republika přispíváme desítkami milionů korun na konkrétní případy.

První část se týká bezpečnosti. Tady je potřeba dodat, že situace v bojové zóně je složitá. Informace z místa se týkají i toho, že řada lidí, kteří zemřeli při distribuci humanitární pomoci v davu, byla ubodána.

A je tu věc, která se málo zmiňuje: Hamás založil speciální jednotky Ostrý šíp, které jsou přímo určeny k boji proti těm, kteří se snaží v Gaze přinést mír.

Nezlobte se, že vás přerušuji, ale musím uvést důležitý fakt, že sama izraelská armáda v některých případech připouští, že zahájila střelbu poblíž center distribuce pomoci.

Hulicius: Ano, to je pravda a domnívám se, že se vyšetřují všechny informace a údaje o tom, že došlo k cílené palbě do civilistů a nikoliv třeba do ozbrojenců, kteří mezi civilisty jsou, aby tam způsobovali konfrontace.

Pane Petříčku, vaše reakce na situaci týkající se distribuce humanitární pomoci v pásmu Gazy?

Petříček: Myslím, že je potřeba se podívat na celkovou situaci. A ta skutečně je vážná. V tomto směru si myslím, že s případnými dílčími provokacemi ze strany Hamásu je potřeba počítat a neměly by být záminkou pro to, abychom zastavili humanitární pomoc.

I z dlouhodobého hlediska bude nutné jak pro Izrael, tak pro jeho podporovatele hledat cestu, jak zabránit další radikalizaci palestinských obyvatel, zejména mládeže, a jak nabídnout nějakou perspektivu Palestincům v Gaze. Což je bohužel něco, o čem se moc nehovoří. Není tady žádný dlouhodobý plán.

Ta situace je do značné míry obětí vnitřní izraelské politiky. Opakované selhání v jednáních třeba o příměří humanitární situaci pouze zhoršuje. Myslím, že ta výzva vlastně říká, aby obě strany končily v tuto chvíli boje, aby se umožnily dodávky humanitární pomoci, aby ji Izrael neblokoval. To mimo jiné v pátek ráno zmínil i kanadský premiér, že jsou zde cílené kanály, kde jednotlivé státy chtějí pomoct a to Izrael blokuje.

