ONLINE: Fialova nová vláda postupně přebírá ministerstva. Černochová převzala resort obrany

Funkcí se v sobotu ujímá druhá polovina nových ministrů. Jako první uvedl do úřadu premiér Petr Fiala ministryni obrany Janu Černochovou (oba ODS). „Na mě resort nezbyl, já jsem si ho vybrala. Na jeho složitosti jsem se snažila připravovat dlouhou dobu," řekla ministryně na tiskové konferenci. Fiala ji označil za jednu z nejerudovanějších osob v české politice. Sledujeme online Praha 9:10 18. 12. 2021 (Aktualizováno: 9:57 18. 12. 2021)

Prezident Miloš Zeman jmenoval Fialovu vládu již v pátek dopoledne. Ministři se postupně ujímají svých resortů. Mezi prvními byli Jana Černochová (ODS) na ministerstvu obrany a Jan Lipavský (Piráti) na ministerstvu zahraničí.

Nová ministryně obrany Jana Černochová chce ve své funkci podporovat modernizaci armády. Stejně jako předseda vlády Petr Fiala zopakovala příslib, že Česká republika bude do roku 2025 vydávat dvě procenta HDP na svou obranu. Stát se by tak podle nich mělo i přes složitou ekonomickou situaci. Řekli to na dnešní tiskové konferenci po uvedení Černochové do jejího nového úřadu.

Bývalá předsedkyně výboru pro obranu a starostka Prahy 2 ve funkci vystřídala Lubomíra Metnara (za ANO), který naopak zaujme místo předsedy sněmovního branného výboru. Černochová mu poděkovala za dosavadní spolupráci. Chce v ní i nadále v pozměněných rolích pokračovat.

Podle Fialy je v zájmu Česka, aby mělo kvalitní armádu a aby bylo pevnou součástí NATO.

Rychlejší modernizace

Černochová řekla, že je velkou podporovatelku rychlejší modernizace armády. Poznamenala, že Metnarovi se v této oblasti mnohé podařilo. Nová ministryně nechce v úřadu dělat revoluci, ale plánuje se zaměřit na evoluci. Své další kroky chce nejprve představit vedení resortu, aby pro ně našla podporu. Až poté je chce sdělit novinářům.

V modernizaci podle ní ministerstvo musí mít jasný koncept. Připustila, že některé plány z minulosti bude možná potřeba změnit. Za zásadní označila modernizaci těžké brigády, mezi kterou patří i mnohamiliardový nákup pásových bojových vozidel pěchoty, který byl pozastaven. Jak v zakázce bude pokračovat, zatím nechtěla Černochová předjímat.

Zmínila potřebu vylepšit zákon o zadávání veřejných zakázek, který podle odborníků brzdí rychlejší uzavírání modernizačních tendrů. Pokračovat chce v zahraničních misích. Slíbila i podporu domácímu obranému průmyslu nebo aktivním zálohám.