Češi vyhlíží rok 2023 s obavami. Největšími strašáky jsou inflace a Rusko, ukazuje průzkum

Přes 90 procent Čechů se v příštím roce obává vysoké inflace nebo znehodnocení peněz. Ukazuje to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Navíc čím dál tím víc přibývá lidí, kteří si myslí, že následující rok pro ně bude horší než ten letošní. Data ukazují, že negativní očekávání se od roku 2021 zvýšilo skoro dvojnásobně. Zatímco na konci loňského roku to odhadovala zhruba třetina dotazovaných, letos to je přes 50 procent. Praha 6:00 31. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Data ukazují, že negativní očekávání se od roku 2021 zvýšilo skoro dvojnásobně. | Zdroj: Profimedia

„Výrazně vyšší obavy mají nejstarší věkové kategorie, tzn. lidé ve věku od 60 let, potom kategorie středoškoláci bez maturity. Ti tyto obavy sdělovaly v 59 procentech,“ přibližuje šéf Medianu Přemysl Čech, které věkové skupiny mají obavy nejčastěji.

Více než polovina lidí očekává, že rok 2023 bude horší než ten předchozí | Zdroj: Median pro Český rozhlas

V meziročním srovnání stoupají nejvíc obavy vůči Rusku, z eskalace konfliktu na východě Evropy. Zatímco loni je mělo 33 procent oslovených lidí, letos to je skoro polovina.

Za vůbec největší riziko ale Češi pro Evropu v následujícím roce považují vysokou inflaci nebo znehodnocení peněz. To označilo přes 90 procent lidí oslovených v průzkumu.

Nad čím máme kontrolu

Negativním očekáváním se ale můžou lidi pokusit vyhnout. Třeba tím, že se naučí korigovat, jak často se začtou do zpráv, popřípadě jak často prochází sociální sítě. Podle psychologa Dalibora Špoka totiž informace v posledních letech vstřebáváme intenzivněji a přespříliš.

„Pokud jsem vystrašený z války na Ukrajině a mám běžnou roli, chodím do práce (nejsem např. generál), tak sledování zpráv 2x týdně místo 3x denně válku vyhrát nepomůže,“ upozorňuje Špok.

Důležité je i soustředit se na to, nad čím máme kontrolu. „Snažím se najít nějaké řešení, jestli je to šetřit, přestěhovat se, uskrovnit se. Nad tím už kontrolu mám, ale nevytváří to tu úzkost,“ upřesňuje psycholog.

Podle Špoka se jinak lidé vystavují tomu, že se dostanou do bezmoci a hlubokého životního pesimismu.