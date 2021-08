U rizikových pacientů po transplantacích nevytvořily dvě dávky žádné protilátky, říká k očkování Viklický

Česko má první očkované třetí dávkou proti koronaviru. Ani po ukončeném očkování dvěma dávkami vakcíny společností Pfizer a BioNTech se totiž u některých vysoce rizikových transplantovaných pacientů nevytvořilo dostatečné množství protilátek. „U těch, kteří dostali třetí dávku, je to asi náhoda. Zatím to není extrémně organizované ani plánované,“ řekl Radiožurnálu místopředseda Společnosti pro orgánové transplantace Ondřej Viklický. Praha 10:16 27. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někteří vysoce rizikoví pacienti v Česku dostali třetí dávku vakcíny proti koronaviru (ilustrační foto) | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

Už minulý týden se objevilo doporučení, podle kterého by vysoce rizikoví pacienti měli třetí dávku dostat. O koho konkrétně by mělo jít? A překvapuje vás, že někteří už třetí dávky dostali?

U těch, kteří dostali třetí dávku, je to asi náhoda. Zatím to není extrémně organizované ani plánované. Prohlášení jsme vydali proto, abychom přes naše kolegy upozornili, že je vhodné, aby (třetí dávku dostali) pacienti v riziku po orgánových transplantacích, což my si zatím myslíme, že nejsou úplně všichni, ale ti, kteří jsou starší 60 let nebo mají za sebou nějakou velmi agresivní terapii – to jsou ti, o kterých víme, že nevytváří protilátky a mají horší průběh covidu. U některých je riziko úmrtí násobně vyšší než u běžné populace. Proto jsme doporučili právě přeočkování třetí dávkou, podobně jako jiné společnosti v západní Evropě a ve Spojených státech.

Česká vakcinologická společnost doporučuje podat vysoce rizikovým pacientům třetí dávky už 4 až 8 týdnů po ukončeném očkování dvěma dávkami. Proč tak brzy?

Zatím to vychází z velmi malých studií, které byly publikovány ve Francii a ve Spojených státech, kdy na menších vzorcích transplantovaných pacientů se podávaly třetí dávky zhruba ve stejném nebo v podobném intervalu, jako v případě druhé dávky. A z toho vychází i toto doporučení. Je to spíše na základě dosud publikovaných dat.

My víme, že u některých pacientů, a není jich vůbec málo, tedy více než polovina, nevytvoří očkování dvěma dávkami vůbec žádné protilátky, což ovšem vůbec neznamená, že tito pacienti nemají alespoň nějakou stopu imunity. Jak jste asi slyšeli, pacienti mají různé možnosti imunitní obrany. Nejsou to jen protilátky, ale jsou to také buňky a ty většinou testovány nebyly. Vychází to tedy z dat, které zatím byly publikovány.

Část z nich ale už má od druhé dávky větší odstup. Není to problém?

Záleží na epidemické situaci. Rozumím tomu, že v tuto chvíli je v České republice velmi mírná. V létě jsme měli dva případy prolomené vakcinace, jeden červenci a jeden nedávno. Situaci sledujeme, zatím není dramatická. Průběhy zatím jsou, řekl bych, střední.

Ale máme informace z jara tohoto roku, kdy jsme začali očkovat hlavně starší pacienty a tam opravdu došlo k tomu, že vakcinace byla prolomená někdy v dubnu. Měli jsme i nějaká úmrtí.

Slabá imunítní odpověď

Až 60 procent lidí po transplantacích si oproti běžné populaci nevytvoří po dvou dávkách očkování protilátky. Jak je to možné, že se to nepovede?

Je to možné, protože pacienti užívají léky, kterým říkáme imunosupresiva, které potlačují imunitní odpověď proti ledvině nebo srdci. Tyto léky zároveň také tlumí tvorbu protilátek. Tlumí tedy celou obranyschopnost, včetně obranyschopnosti žádoucí. A to i v případě očkování, kdy se vakcínou snažíme vytvořit protilátky. Naše léky, které podáváme pacientům, také tlumí tuto žádoucí schopnost imunitního systému.

Bude v tom případě třetí dávka vakcíny pro lidi po transplantacích dostatečná, nebo dojde ještě na další?

Vůbec nevíme. Data ze Spojených států, která byla publikována v menších studiích, ukázala, že z třetích dávek je polovina těch, kteří si nevytvoří protilátky. Vaše otázka je správná, ale zatím na ní neumíme odpovědět.