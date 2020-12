ONLINE: V Česku startuje očkování proti koronaviru. První dávky dostanou zdravotníci, senioři i premiér

Česko v neděli začne s očkováním proti nemoci covid-19. Ve čtyřech pražských a dvou brněnských nemocnicích je dostupných celkem 9750 dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech. První dávky jsou určené zdravotníkům a seniorům. Mezi prvními mají dostat vakcínu i premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Praha 6:17 27. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Proti koronaviru se očkuje se ve dvou dávkách s odstupem minimálně 21 dní (ilustrační foto) | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

Očkovací látku mají k dispozici pražské nemocnice v Motole, Všeobecná fakultní nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice a Nemocnice na Bulovce. V Brně se pak jedná o Fakultní nemocnici Brno a Fakultní nemocnici u svaté Anny. Každá nemocnice zvládne naočkovat stovky lidí denně. Očkuje se ve dvou dávkách, obvykle do svalu v horní části paže, a to s odstupem minimálně 21 dní.

Očkovací sérum firem Pfizer a BioNTech je první a zatím jediné, které Evropská agentura pro léčivé přípravky zaregistrovala pro použití v EU. Další vakcíny nyní posuzuje. Do tuzemska by ještě do konce roku mělo podle Blatného dorazit dalších 20 000 dávek, celkem má Česko zajištěno téměř 12 milionů dávek skoro pro sedm milionů osob. Centrální rezervační systém, který umožní objednat se na očkování široké veřejnosti, by měl být spuštěn od února.

Prezident Miloš Zeman v sobotu vybídl všechny občany, aby se nechali proti covidu-19 očkovat. Jeho výzvu ocenila většina politiků. Opozice v posledních týdnech kritizuje postup vlády při očkování, podle ní kabinet přípravu tak masivní a logisticky náročné akce podcenil.

Evropská unie

Očkování v neděli začíná i v řadě dalších evropských zemí. První dávky dostanou lidé například ve Francii, Španělsku, Německu, Portugalsku, Slovensku, Řecku či Polsku.

Francie začne s očkováním v širším okolí Paříže a v regionu Burgundsko-Franche-Comté na východě země. První dávky zamíří do nemocnic a také do pečovatelských domovů, kde chtějí francouzské úřady naočkovat do konce února asi milion lidí. Také v Německu budou mít přednost lidé v domovech pro seniory, místní úřady chtějí ještě do konce roku rozvozit 1,3 milionu dávek, v lednu jich pak mají v plánu distribuovat asi 700 000 týdně.

Na Slovensku, kde bylo několik prvních osob očkováno už v sobotu večer, jako první vakcínu dostanou zdravotníci v nemocnicích v Bratislavě, Nitře, Banské Bystrici a Košicích. Přednostní právo na očkování pak mají také zaměstnanci domů sociálních služeb nebo pracovníci v nezbytných odvětvích.

Polsko začne s očkováním prvních 10.000 dávek v 70 "uzlových" nemocnicích, vláda již dříve oznámila, že očekává přísun asi 1,5 milionu dalších dávek do konce ledna. Injekci dostanou podobně jako jinde mezi prvními zdravotníci a senioři, přednost tam však budou mít také učitelé či policisti.

