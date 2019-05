Česko otestuje nové semafory. Blikající zelenou si jako první vyzkoušejí řidiči v Břeclavi

Břeclav bude prvním městem v Česku, kde zelená na semaforech bude před přepnutím na oranžovou blikat.

Tamní radnice loni nechala zmodernizovat šest křižovatek. I to byl jeden z důvodů, proč si Centrum dopravního výzkumu, které bude účinek blikající zelené na semaforech testovat, vybralo zrovna město u hranic Rakouska a Slovenska.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Česko otestuje nové semafory. Blikající zelenou si jako první vyzkouší řidiči v Břeclavi. Téma pro Štěpánku Kadlečkovou

„Byly vyměněny všechny semafory, včetně konstrukcí. Byl zaveden nový moderní systém, který umožňuje lepší nastavení semaforu, aby spolu spolupracovali a průjezd městem byl plynulejší,“ přibližuje pro Radiožurnál mluvčí radnice Jiří Holobrádek.

Novinka blikající zelené by pak mohla ještě zlepšit plynulost provozu a především zvýšit bezpečnost.

„Předpokládáme, že by to mohlo zlepšit plynulost provozu a že se omezí případy, kdy se řidič snaží projet křižovatku na oranžovou nebo na hodně tmavou oranžovou,“ dodává Holobrádek.

Podle ředitele jihomoravské policie Leoše Tržila by řidiči dostali dříve informaci, že se zelená změní na oranžovou, a mohli by tak lépe zareagovat.

„Předpoklad je takový, že řidič dostane dříve informaci, že dojde ke změně režimu. A podle toho přizpůsobí své chování. To znamená, že by mohlo dojít ke snížení dopravních nehod a také ke snížení přestupků, kdy řidiči vjíždí na oranžovou v době, kdy už by měli zastavit před křižovatkou,“ vysvětluje Tržil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak bude blikající zelená fungovat, popisuje v rozhovoru ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil

Pokud řidiči projedou křižovatkou na červenou, tak jim hrozí bloková pokuta. „Z posledního šetření Centra dopravního výzkumu vyplývá, že přibližně 55 procent cyklů, tedy dob, za kterou se na semaforu v křižovatce vystřídá červená, oranžová a zelená, se neobejde bez dopravního přestupku,“ popisuje pak mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Centrum dopravního výzkumu otestuje novinku o letních prázdninách. Ještě předtím ale břeclavská radnice spustí informační kampaň, aby řidiči nebyli změnou zaskočení.

„Otázka blikající zelené se řeší už hodně dlouho. Teď poprvé je snaha zavést v Břeclavi zkušební úsek,“ podotýká Tržil. A pokud se systém osvědčí, mohl by se rozšířit do celé republiky.