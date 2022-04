Možnosti omezení spotřeby. Jak by Česko postupovalo v případě kritického nedostatku plynu?

Při kritickém nedostatku plynu by se dodávky zachovaly jen domácnostem a kritické infrastruktuře, například nemocnicím. Existuje deset takzvaných odběrových stupňů pro omezování spotřeby. V prvním stupni by se omezily dodávky zákazníkům, kteří mají možnost přejít na jiné palivo, informoval Marek Vošahlík z tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Praha 19:45 27. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Naprostá většina plynu se do české sítě dostává z východní části Německa. (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rusko ve středu zastavilo dodávky plynu do Polska a Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnilo tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech, jak Moskva požaduje. Dodávky plynu do České republiky jsou stabilní, plynárenská soustava funguje bez omezení.

Prezident Zeman na Hradě vyjádřil Dudovi podporu v problematice dodávek ruského plynu Číst článek

Naprostá většina plynu se do české sítě dostává z východní části Německa. Přerušení dodávek ruského plynu do Polska a Bulharska by nemělo mít vliv na dodávky plynu do České republiky, uvedl Vojtěch Meravý, mluvčí společnosti Net4Gas, která je provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice.

„Pokud by se situace dlouhodobě a prudce zhoršila, postupovalo by se dle platné energetické legislativy – případným vyhlašovatelem stavu nouze je v takovém případě provozovatel přepravní soustavy, společnost Net4Gas, která by za stavu nouze tuzemskou plynárenskou soustavu řídila,“ uvedl Vošáhlík.

Podle Hospodářských novin má v současnosti z velkých českých dodavatelů plynu přímo s ruským státním plynárenským podnikem Gazprom smlouvy skupina ČEZ. Ostatní dodavatelé plyn nekupují přímo od Gazpromu, ale vesměs na energetické burze v nizozemském Rotterdamu nebo na brokerských platformách. „Situaci sledujeme a vyhodnocujeme. Rublový účet v Gazprombance jsme si neotevřeli,“ řekl ve středu Deníku N mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Podle webu čeká další platba za ruský plyn firmu až koncem května.

Krizové situace

„Net4Gas je dobře propojen s německou a slovenskou sítí a může exportovat plyn do Polska. Jsme schopni a připraveni plyn přepravovat různými směry a z různých zdrojů na základě kapacit a nominací, objednaných našimi klienty, a v souladu s evropskou a českou legislativou," uvedl Meravý.

Česko má zásoby plynu na určitou dobu. Zastavení dodávek ruského plynu ale nyní nehrozí, řekl Fiala Číst článek

Net4Gas shromažďuje všechny relevantní informace pro posouzení případného rozdílu mezi dodávkami a poptávkou po plynu. Bilance nabídky a poptávky bude projednávána v rámci Centrálního krizového štábu plynárenské soustavy České republiky, který je složen ze zástupců plynárenského sektoru a ministerstva průmyslu a obchodu.

Předseda krizového štábu pak může například rozhodnout o předcházení stavu nouze nebo okamžitě vyhlásit stav nouze. V druhém případě může v závislosti na závažnosti výpadku dodávek vyhlásit jeden z deseti odběrových stupňů pro omezení spotřeby.

První až pátý odběrový stupeň slouží k omezení dodávky plynu. Šestý až desátý stupeň je určený k přerušení dodávek plynu. Existuje pak také takzvaný havarijní odběrový stupeň, při němž se přerušuje dodávka všem zákazníkům.

„Omezení nebo přerušení dodávek plynu pro jednotlivé zákazníky se provádí v souladu s vyhlášeným odběrovým stupněm. Jedním z nejdůležitějších cílů tohoto procesu je zachování dodávek zemního plynu pro provozovatele kritické infrastruktury a chráněné zákazníky - domácnosti, zdravotnictví a sociální služby, výrobce potravin, integrovaný záchranný systém a tak dále - po co nejdelší dobu,“ uvedl Net4Gas.

Stopka ruského plynu? Situace Česka by byla svízelná, došlo by na regulaci spotřeby, popisuje expert Číst článek

Diverzifikace dodávek

V souladu s celoevropským cílem postupně odstoupit od dodávek z Ruska aktuálně Česká republika podle MPO připravuje strategii diverzifikace dodávek i přepravních tras. Například se připravuje legislativní prostředí pro přijetí norského plynu na území České republiky, norské dodávky podle předběžných informací mohou zajistit přibližně čtvrtinu tuzemské spotřeby. Základem takového scénáře je společný postup na úrovni Evropské unie.

V Česku je největším provozovatelem podzemních zásobníků plynu společnost RWE Gas Storage, provozuje šest zásobníků s provozním objemem asi 2,7 miliardy metrů krychlových. Dalším provozovatelem podzemních zásobníků plynu v tuzemsku je firma MND Gas Storage, která vlastní a provozuje dvě skladovací struktury. Zásobníky RWE Gas Storage jsou nyní naplněny zhruba ze 30 procent, letos se začaly plnit o několik týdnů dříve, 1. dubna, a to na základě požadavků zákazníků. Zásobu plynu má ČR přibližně na měsíc, a to v závislosti na počasí.