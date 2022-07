Výstraha před požáry, teploty až 38 stupňů. Další vlny extrémních veder nelze vyloučit, říká meteoroložka

Česko čeká další vlna extrémně vysokých teplot, letos již několikátá. Teploty mohou na některých místech sahat až k 38 stupňům Celsia. Úmorná vedra již několik dní sužují západní Evropu. V Portugalsku a Španělsku podle tamních úřadů za jediný týden kvůli horku zemřelo přes 1000 lidí. „Suché počasí nahrává vzniku požárů, výstraha bude platit až do odvolání,“ říká pro server iROZHLAS.cz meteoroložka Michaela Valachová. Rozhovor Praha 7:15 19. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Teploty v Česku vyšplhají až ke 38 stupňům Celsia | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) nás tento týden čeká vlna veder a extrémní teploty. Budou nejvyšší za toto léto?

Léto ještě nekončí a dosavadní rekord pro Českou republiku z roku 2012 padnul v srpnu, takže to nemůžeme vědět jistě.

Čeká nás na některých místech překonání dosavadních teplotních rekordů?

Dosud nejvyšší teplota v červenci byla 40,1 °C na stanici Plzeň, Bolevec. Taková teplota určitě dosažena nebude, pro určité stanice ale zcela jistě maximální rekord pro daný den překonaný bude. Teploty budou vysoké, ale nebude se jednat o nic výjimečného.

Takže absolutní rekord, tedy nejvyšší teplotní hodnota za historii měření, pro Českou republiku nepadne?

Tento týden určitě ne.

Co přicházející vlnu veder způsobuje?

Nad Africkým kontinentem se prohřívá vzduch. Díky rozložení tlakových útvarů ten velmi teplý, prohřátý vzduch proudí nad Západní Evropu, konkrétně kolem tlakové výše nacházející se nad střední Evropou. Ta se posléze bude odsouvat k východu, takže teplý vzduch postoupí nad Česko. Nejteplejší vzduch ale půjde spíše přes Dánsko, Britské ostrovy a obecně na severozápad od nás. Nejteplejší vzduch nás nezasáhne, západní Evropa je na tom mnohem hůř. Na západě Francie byla v pondělí překonána hranice 40 stupňů Celsia.

Tepelná vlna tedy nejhůř zasáhne Francii, Španělsko a Velkou Británii?

Ano. Už několik posledních dní tam padají absolutní teplotní rekordy v historii měření. V Británii v úterý očekávají historicky nejvyšší naměřenou teplotu, tam je to opravdu velký extrém. U nás podobné vlny veder známe. 38 stupňů je zatím nejvyšší hodnota, kterou pro tyto dny u nás předpovídáme. Je to málo obvyklé, ale zatím máme vydanou jen oranžovou výstrahu, tedy druhý nejvyšší stupeň nebezpečí. Uvidíme, jak se bude předpověď vyvíjet a jestli bude třeba výstrahu zpřísnit a vydat i červený, tedy nejvyšší stupeň.

Je tato vlna důsledkem globálního oteplování? Máme si na taková vedra do budoucna zvykat?

Nejsem klimatolog, bude to chtít hlubší statistické zkoumání, které nyní nemáme k dispozici.

Pokud to s globálním oteplováním opravdu souvisí, tak bychom si zvykat měli. Ty vlny veder jsou relativně obvyklé, stávalo se to i v minulých letech. Aby vymizely, tak to není moc reálné. Na globální oteplování nejsem odborník, ale říká se, že v jeho důsledku se projevuje extrémní počasí častěji, a mezi ně vlny veder patří.

Výstraha do odvolání

Dá se podobná nebo dokonce intenzivnější vlna veder očekávat ve zbytku léta?

Předpověď vytváříme pouze na týden dopředu, neumíme ji udělat do konce prázdnin. Absolutní český teplotní rekord je z roku 2012 z Dobřichovic, tam tehdy v srpnu naměřili 40,4 stupňů. Takže to není vyloučené.

Jižní Evropu momentálně sužují požáry způsobené právě extrémně vysokými teplotami. Máme se rozsáhlejších požárů obávat i u nás?

S vedry souvisí i sucho a dochází k větším výparům z půdy. ČHMÚ reagoval na vyvíjející se počasí a vydal výstrahu před vznikem a šířením požárů. Zatím platila pouze pro Jižní Moravu, od úterních 12 hodin platí pro většinu území České republiky, mimo Jihočeský kraj a Vysočinu, kde je větší vlhkost půdy.

Výstraha ČHMÚ před nebezpečím požárů platí od úterý do odvolání | Zdroj: Reprofoto ČHMÚ

Zatím platí nejnižší stupeň varování před požáry. Záleží také na tom, jak my se budeme chovat k přírodě – doporučujeme nerozdělávat oheň v přírodě, nevypalovat trávu a úsporně hospodařit s vodou.

Takové rozsáhlé požáry, jako panují v Chorvatsku nebo západní Evropě snad u nás nehrozí. Suché počasí jim ale nahrává a i přes příchod studené fronty ve čtvrtek tento týden větší úhrn srážek neočekáváme. Výstraha proto platí až do odvolání.

Bude příchod uvedené studené vlny souviset i se vznikem nějakých lokálních bouřek a možných přívalových dešťů?

Vypadá to, že nějaké bouřky by na frontě být mohly, ale je to velmi nejisté. Fronta půjde do velmi suchého a prohřátého, takže je otázka, kolik bouřek a jak silné se případně vytvoří. První bouřky čekáme ve středu později večer na západě republiky, ve čtvrtek by se podle pondělních výstupů mohly objevit lokálně na celém území Česka. To budeme upřesňovat, modely se zatím vůbec neshodují. Potenciál bouřek tam je, musíme ale čekat na další výstupy, abychom vznik a možné nebezpečí bouřek mohli upřesnit.

V posledních dnech se hodně mluví o vlně veder ve Velké Británii, kterou jsme již zmínili. Úřad vydaly varování nejvyššího stupně pro občany, teploty tam mají sahat až ke 40 stupňům. Je tamní vlna v něčem specifická?

Specifická je v tom, že horký vzduch z Afriky málokdy doputuje až tak daleko na sever. Doposud nejvyšší hodnota ve Spojeném království byla v Cambridge v roce 2019, a to 38,7 stupňů. Momentálně se ale očekává, že absolutní teplotní rekord bude překonán.

V úterý mají v Británii teploty dosáhnout až 40 stupňů. Pro ostrovní stát to vůbec nejsou obvyklé teploty, je to opravdu výjimečný stav.

Rekordy ale padají i jinde. V Portugalsku byl o půl stupně překonaný absolutní rekord z roku 1995. Letos v červenci zde naměřili 47 stupňů. Stát Andorra na stanici ve výšce 873 metrů nad mořem zaznamenal teplotu 38,7 stupňů, což je taky velmi neobvyklé.