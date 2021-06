Do Česka dorazila vlna veder. Hasiči varují před rizikem požárů, stačit může i odhozená zápalka

#pocasi Dnes se budou teploty nad 31 °C vyskytovat na většině našeho území a v neděli lze očekávat teploty ojediněle až 36 °C (viz obrázek). Velmi teplé počasí by mělo pokračovat až do příchodu studené fronty od západu, kterou čekáme v pondělí. Pozor na vznik a šíření požárů.