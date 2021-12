Vláda schválila návrh na pomoc Polsku. Vyslání 150 vojáků na běloruskou hranici projedná Parlament

Česká republika by mohla poslat ještě před vánočními svátky na pomoc do Polska kvůli migrační krizi na hranici s Běloruskem až 150 vojáků na 180 dní. Společný návrh ministerstev obrany a zahraničních věcí na středečním zasedání podpořila vláda ANO a ČSSD v demisi, sdělil premiér Andrej Babiš (ANO). Mandát musí ještě schválit poslanci i senátoři. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) očekává, že Parlament misi schválí do konce příštího týdne.

