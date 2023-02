Kynologové, technici a zdravotníci. Česko do Turecka posílá speciální tým záchranářů

Po ničivém zemětřesení v Turecku a Sýrii záchranáři dál pokračují v pátrání po přeživších. Země hlásí už více než 2400 mrtvých, zraněných je skoro 10 tisíc. S následky neštěstí pomůže i Česko, které na místo vysílá osmašedesátičlenný USAR tým, který tvoří kynologové, technici a zdravotníci. Letadlo s první částí skupiny vylétlo kolem 17. hodiny z Ostravy, po 18. hodině je plánovaný odlet zbylých záchranářů z pražské Ruzyně. Ostrava/Praha 17:54 6. 2. 2023 (Aktualizováno: 17:59 6. 2. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Specialisté si vezou kompletní vybavení. „Echolokátory, štěrbinové kamery. Máme s sebou kynology, každý tým má s sebou lékaře, takže jsme plně vybaveni na vyhledávání osob ze zřícených domů. Na to je vlastně USAR tým přesně vybaven a vycvičen,“ popisuje pro Radiožurnál mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Nakládáme. Vše je připraveno na odlet. pic.twitter.com/DFIk8h4FAz — Hasiči Praha (@HasiciPraha) February 6, 2023

Z Letiště Leoše Janáčka Ostrava odletělo 35 záchranářů. Vesměs jde o profesionální hasiče, jsou mezi nimi ale i čtyři kynologové a jeden lékař. Pro mnoho z nich půjde o první velkou zkušenost na tak náročné misi, i když mají za sebou celou řadu podobných akcí, nejenom v Česku.

Čeští záchranáři přiletí do tureckého města Adana, odkud se přesunou do nejvíc zasaženého Gaziantepu. USAR tým by tam měl zůstat 10 dní. Jeho konkrétní nasazení bude jasné až po příletu.

Z Letiště Leoše Janáčka Ostrava odletělo 35 záchranářů. | Foto: Martin Knitl | Zdroj: Český rozhlas

Pomoc Turecku

Při zemětřesení podle ministerstva zahraničí nezemřeli žádní Češi. V provincii, kterou otřesy zasáhly nejvíce, se ale nachází skupinka šesti lidí z Česka. Velvyslanectví je s nimi ve spojení. „Jsou v pořádku a náš zastupitelský úřad jim zajišťuje dopravu ze zasažené oblasti,“ uvedla mluvčí resortu Mariana Wernerová.

Velvyslanec v Ankaře Pavel Vacek k tomu dodal, že teď řeší, odkud bude návrat do Česka nejsnazší. Nejspíš to podle něj bude město Kayseri ve středním Turecku, které má mezinárodní letiště.

Člověk v tísni

@CLOVEKVTISNI 🆘 51945194/0300 🆘 zemětřesení Sýrie a Turecko



Právě jsme uvolnili 1 mil. Kč z našeho Klubu přátel a vyhlašujeme SOS sbírku na pomoc lidem zasaženým ničivým zemětřesením v Turecku s v severní Sýrii. 127 316

Do pomoci se mohou zapojit i běžní lidé. Veřejné sbírky vyhlásili humanitární organizace Člověk v tísni a Charita ČR. Vybrané prostředky půjdou na pomoc lidem v Turecku a severní Sýrii.

Materiální nebo finanční pomoc Turecku a Sýrii nabídne možná i stát. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve vysílání Radiožurnálu řekl, že o konkrétních detailech se budou bavit s dalšími ministry ve středu na jednání vlády.