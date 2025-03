Česko posílá 150 vojáků do Bosny a Hercegoviny kvůli zhoršené bezpečnostní situaci. Zůstanou tam měsíc

Česko v návaznosti na zhoršení bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině vyslalo do země 150 vojáků. Působit by tam měli měsíc, uvedla ve středu armáda na svém webu. Čeští vojáci se do Bosny přesunuli v úterý a ve středu. Společně s rumunskými a italskými kolegy mají posílit bezpečnost země. O tom, že do Bosny přijedou vojenské posily z Evropské unie, včetně ČR, informovala v úterý na svých stránkách vojenská mise EU v Bosně (EUFOR).

Aktualizujeme Praha/Sarajevo 14:56 12. 3. 2025 (Aktualizováno: 15:07 12. 3. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít