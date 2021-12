Sněmovna o posledních návrzích končící vlády nehlasovala. Nedošlo ani na odpuštění DPH u energií

Poslanci ANO se přes tři hodiny snažili prosadit na plénu sněmovny poslední návrhy končící vlády, třeba odpuštění DPH na energie. Sněmovna se kvůli tomu sešla na mimořádné schůzi. Strany budoucí vlády, které mají v dolní komoře většinu, ale program neodsouhlasily a o návrzích se tak nejednalo. Praha 20:17 15. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda v demisi tvrdí, že na prosazení svých návrhů trvala proto, že pracuje až do poslední chvíle | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Pětikoalici se na návrzích nelíbilo, že vláda premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) chtěla rozdat peníze plošně. Na plénu to vysvětloval třeba předseda lidovců Marian Jurečka.

Dočasné zrušení daní u elektřiny a plynu nebude Evropská komise trestat, říká Schillerová Číst článek

„Je to prostě plošné rozdávání, které se tváří možná v titulku jako že zní dobře, ale pro těch několik set tisíc lidí, kteří v tom problému opravdu jsou a budou až po uši, toto řešení fakt není,“ prohlásil.

Strany nové koalice chtějí svou strategii pomoci v energetické krizi představit příští týden.

Soulad s evropským právem

Strany argumentovaly také tím, že návrh je v rozporu s evropským právem. Podle ministryně financí v demisi Aleny Schillerové z ANO by však sankce od Evropské komise Česku hrozit neměly.

„Je to dočasné řešení. Námitky, že to v rozporu s právem EU, odmítám. Začala jsem jednání s panem příslušným komisařem pro ekonomiku Gentilonim. Řekl, že má pochopení pro tuto dočasnou výjimku za předpokladu, že ve dočasná. To je silný politický vzkaz,“ řekla.

Končící vláda navrhla osvobodit dodávky plynu a elektřiny od daně z přidané hodnoty na celý příští rok. Část výnosu z prodeje emisních povolenek měla jít podle dalšího z návrhu na zmírnění sociálních dopadů vysokých cen energií.

‚Pracovat až do poslední chvíle‘

Vláda v demisi tvrdí, že na prosazení svých návrhů trvala proto, že pracuje až do poslední chvíle. Tak to alespoň Radiožurnálu ve středu ráno zdůvodnil ministr průmyslu v demisi Karel Havlíček z ANO.

Návrh na projednání rozpočtu na příští rok neprošel. Poslanci pětikoalice ho nepodpořili Číst článek

Ten po skončení schůze kritizoval postup koaličních poslanců. „Devadesát procent domácností, což jsou nízkopříjmové a středněpříjmové, se dostanou do vážné, ne-li kritická situace. Těm chceme adresně pomáhat? Ty chceme testovat, notabene v situaci, kdy víme, že ta adresná pomoc přes ministerstvo práce, sociálních věcí, úřady práce atd. se nedá aplikovat v rámci záloh, ale teprve až v rámci vyúčtování, což může být několik měsíců poté, co se ti lidé dostanou do problému,“ řekl.

Kromě zrušení DPH u energií na příští rok chtěla končící vláda prosadit také odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje.