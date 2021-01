Kvóty na potraviny podle Piráta Holomčíka neprojdou. ‚Jde to proti principu volného trhu EU,‘ říká

Sněmovna schválila kvóty na české potraviny v obchodech. Dotknout se mají zhruba 120 základních výrobků. Pozměňovací návrh SPD k novele zákona proti dvojí kvalitě potravin prošel díky podpoře vládní koalice a KSČM. Podle Radima Fialy (SPD) jde o cestu, jak se zastat českých zemědělců. Poslanec Radek Holomčík (Piráti) však tvrdí, že návrh jde proti principu volného trhu a je třeba se soustředit na společnou zemědělskou politiku EU. Praha 13:46 20. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle poslance Radima Fialy (SPD) podporuje EU západoevropské zemědělce, ti čeští pak stagnují | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od příštího roku by dle novely měly prodejny potravin o ploše 400 metrů čtverečních povinně prodávat minimální podíl stanovených potravin vyrobených v tuzemsku – minimální kvóta má činit 55 procent, do roku 2028 by měla vystoupat až na 73 procent. Kvóty se mají týkat potravin, které se dají v České republice vyprodukovat. Výjimku má například květák, brokolice, jahody nebo vepřové maso.

Podle Fialy má návrh primárně podpořit českou potravinovou soběstačnost. „Podporujeme tak české zemědělství, které ve společné zemědělské politice Evropské unie stagnuje. Chceme se českých zemědělců zastat a doufáme, že návrh projde,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu Fiala.

Holomčík původnímu motivu zákona sice rozumí, nesouhlasí však s jeho provedením. „Podle mě nepotřebují signály, že pro ně něco děláme, ale abychom pro ně něco dělali. Základní věcí je, že návrh nevejde v účinnost. A nemůže. Nehrajme tady divadlo pro voliče. Jde proti principu volného trhu EU,“ uvedl Holomčík.

Osm zemí Evropské unie podle Hospodářských novin varovalo Českou republiku, aby nezaváděla kvóty na podíl českých potravin v obchodech. Šlo by podle nich o diskriminaci zahraničních výrobků. Fiala však míní, že Evropská unie nebude chtít, aby návrh prošel, jelikož chrání západoevropské producenty a nadnárodní korporace.

„Faktem je, že žádný volný trh v EU neexistuje. Je to dotační trh, západoevropští zemědělci dostávají větší dotace než zemědělci u nás. Jasně se stanovuje cena komodit a potravin. Ten trh je velmi nerovný a nemůže existovat,“ oponuje Fiala. Odmítá také, že by návrh vedl ke zdražení potravin.

„Do zákona jsme vybrali seznam potravin, které tvoří jedno procento z celkového sortimentu, které řetězce nabízejí. Jsou to potraviny, které se pěstují v České republice, a chceme, aby měly odbyt,“ vysvětlil Fiala.

Podle Holomčíka by však politické snahy měly mířit na úpravy ve společné zemědělské politice EU, která je stále ve vývoji. „Do úrovně dotací vstupují i národní dotace. Jeden z důvodů je externí konvergence – srovnání rozdílných cen půdy a mezd v agrárním sektoru. Pokud je tu nějaká vůle ve společné zemědělské politice konvergenci odstranit, souhlasím s tím,“ dodal poslanec.