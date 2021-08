Kulhánek k situaci v Afghánistánu: Budeme muset usilovat o aktivnější spolupráci s regionálními hráči

Česko bude muset po pádu Kábulu akceptovat realitu v Afghánistánu a usilovat o aktivnější spolupráci se zeměmi, které mají kontakty na Tálibán. V reakci na vývoj v Afghánistánu to ve středu řekl ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Jaké budou vztahy České republiky s Tálibánem, je podle něj předčasné říkat. Označil za velký otazník, co se nyní bude v zemi dít a zda nevypuknou vnitřní ozbrojené konflikty. Praha 19:53 18. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Po pádu Kábulu bude nutná větší dávka realismu v zahraniční politice a budeme muset akceptovat realitu v Afghánistánu,“ uvedl český ministr zahraničí Jakub Kulhánek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Po pádu Kábulu bude nutná větší dávka realismu v zahraniční politice a budeme muset akceptovat realitu v Afghánistánu,“ uvedl ministr.

Úkolem diplomacie podle něj vždy, i za těch nejsložitějších podmínek, je navazovat a udržet alespoň základní komunikační kanály. „Už teď je jasné, že NATO a EU, včetně České republiky, budou v případě Afghánistánu muset usilovat o aktivnější spolupráci s regionálními hráči, jako jsou Pákistán, Čína nebo Katar, které mají kontakty na Tálibán,“ poznamenal.

To bude podle něj důležité například pro zvládnutí případné nekontrolované migrace z Afghánistánu. „Teď je tedy také předběžné říkat, jaké budou naše vztahy s Tálibánem,“ podotkl.

Dodal, že o nutnosti více komunikovat s klíčovými regionálními hráči mluvil na úterním mimořádném zasedání ministrů zahraničí Evropské unie k Afghánistánu. V zemi podle něj budou nyní probíhat pokusy sestavit nové vlády. „A je velký otazník, co se v zemi bude dít, a zda nevypuknou vnitřní ozbrojené konflikty uvnitř země,“ dodal.

Kvůli evakuaci nespali

Kulhánek ve středu na Českém exportním fóru ocenil, že se Česku podařilo v krátkém čase vypravit tři evakuační lety do Afghánistánu, zatímco jiné země dosud do Kábulu žádné letadlo neposlaly. „Myslím si, že bychom měli být právem hrdi na naši armádu, ale i naše diplomaty, kteří se podíleli na realizaci těch evakuačních letů,“ řekl.

Poznamenal, že samotná evakuace by nebyla možná, pokud by Česko nebylo schopno své afghánské spolupracovníky dostat na letiště. „Ta situace v Kábulu je nesmírně komplikovaná a já si myslím, že našim lidem se podařil malý zázrak, že dostali většinu těch lidí do bezpečí,“ řekl Kulhánek ještě před středečním odletem třetího speciálu z Kábulu.

Serveru Aktuálně.cz Kulhánek řekl, že krizový štáb ministerstva prakticky zasedal bez přestání. Čeští diplomaté intenzivně komunikovali se spojenci, Kulhánek mluvil také s čínským nebo katarským velvyslancem. „Protože tyto země mají diplomatické kanály na Tálibán,“ poznamenal.

„V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout výkon našeho pana velvyslance (Jiřího) Balouna, který byl s námi neustále ve spojení, vše domlouval a koordinoval a stejně jako my všichni snad čtyři dny vůbec nespal,“ dodal Kulhánek.