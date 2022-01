Dopravní podnik dokončil geologický průzkum pro metro D. Podívejte se na první tunely a chodby

Po budoucím přestupním uzlu asi 30 metrů pod křižovatkou ulic Na Strži, Budějovická a Na Pankráci provází hlavní stavbyvedoucí Štefan Ivor

„Nad námi jezdí metro C, výška nadloží mezi námi a provozovanou linkou C je zhruba pět metrů. Do budoucna v té čelní stěně vznikne eskalátorový výstup k Arkádám. Tady vznikne výstupový tunel a mezi ty dva tubusy se vyrazí další eskalátor do samotné stanice,“ popisuje.

Geologický průzkum na Pankráci nakonec dělníci prováděli ve větší míře, než se čekalo.

„Jak se ten průzkum začal pohybovat pod trasou C, začalo docházet k mírnému klesání toho tunelu trasy C. V rámci stability celého díla jsme se rozhodli, že se ten tunel vyrube na celou šířku tak, že bude v nějaké finální podobě,“ vysvětluje ředitel Dopravního podniku Praha Petr Witowski.

Dvouleté práce vyšly na 1,82 miliardy korun, což je oproti plánům zhruba o 200 milionů víc. Náklady na vybudování metra z Pankráce na Nové Dvory pak náměstek primátora Pavel Vyhnánek z uskupení Praha Sobě propočítává na asi 60 miliard.

O případném spolufinancování chce Praha jednat i s novou vládou Petra Fialy z ODS.

Stavební povolení pro hlavní práce by podle ředitele dopravního podniku mohlo být vydáno během několika týdnů. Záležet ale bude na tom, jak se příslušná ministerstva vypořádají s protesty Pankráckého spolku, který zastupuje místní obyvatele.