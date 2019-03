Soud poslal muže i ženu podezřelé z terorismu do vazby. Česko dvojici vydá do Rakouska

Soud v pátek poslal do vazby muže i ženu podezřelé z terorismu, které policie zatkla ve středu na pražském Letišti Václava Havla. Zároveň rozhodl, že budou vydáni do Rakouska, které na ně vydalo zatykač. Oba s tím souhlasí. Iráčan u soudu jakoukoli vinu odmítl. Aktualizováno Praha 11:12 29. 3. 2019 (Aktualizováno: 12:00 29. 3. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policejní eskorta odvádí Iráčana zadrženého na pražském letišti na základě evropského zatykače z Rakouska ze soudní síně městského soudu v Praze | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Návrhu státní zástupkyně na vzetí zadrženého do vazby bylo vyhověno. Jelikož zadržený vyjádřil souhlas s předáním do Rakouska, proběhlo takzvané řízení a lze předpokládat, že v budoucích dnech bude tato osoba vydána do Rakouska. Tato lhůta pro vydání je 10denní,“ upřesnil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala v případu Iráčana.

„Evropský zatýkací rozkaz byl vydán z důvodu, že je vinen z účasti na teroristické organizaci a podporování, financování terorismu,“ dodal.

„Můj mandant zcela popřel veškerou vinu, která mu byla v zatýkacím rozkazu kladena. Máme o této věci minimum informací, rakouské úřady jej chtěly vydat z důvodu, který byl popsán. Můj mandant s tím souhlasil a v nejbližších dnech bude vydán,“ uvedl obhájce muže podezřelého z terorismu Martin Rezek.

Doplnil, že jeho klient měl cestovat v době zadržení do Iráku. Odkud do Prahy přiletěl, právník podle svých slov neví.

Dvojice podezřelých se měla v Praze zdržet jen jeden den. A podle rakouského zatykače spolupracovala s jiným 42letým Iráčanem, který je podezřelý ze dvou útoků na vysokorychlostní vlaky v Německu.

Tento muž byl začátkem týdne dopaden v Rakousku, které ho ve čtvrtek rovněž poslalo do vazby. Muž ale podle svého obhájce tvrdí, že s dvojicí zadrženou v Praze nemá nic společného.

Iráčan zadržený ve Vídni měl nejprve loni v říjnu společně s několika dalšími lidmi natáhnout ocelové lano mezi sloupy trakčního vedení nad kolejemi u bavorského městečka Allersberg, po nichž jezdí vysokorychlostní vlaky na trase Mnichov-Norimberk.

Ve druhém případě z loňského prosince odhalili drážní zaměstnanci poškození trakčního vedení u kolejí mezi berlínskými nádražími Karlshorst a Wuhlheide.

Rakouská prokuratura uvedla, že ve vlacích nikdo nepřišel o život jen díky technické chybě.

Podle německého generálního státního zastupitelství tento 42letý muž zjevně sympatizoval s takzvaným Islámským státem. Iráčan čelí obvinění z pokusu o vraždu s teroristickým motivem, z těžkého poškození věci s teroristickým motivem a z členství v teroristické organizaci.

V případě, že bude uznán vinným, mu hrozí až doživotí. Muž se podle prokuratury k činům, které mu jsou kladeny za vinu, přiznal. Odmítá ale, že jeho motiv byl teroristický.

