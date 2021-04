Do Česka se vrací mrazy. Během víkendu mohou noční teploty klesnout až 4 stupně pod nulu

V celém Česku by mohlo v noci na sobotu až do úterka mrznout. Vyplývá to z výstrahy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. Podle předpovědi klesnou teploty v noci až k -4 stupňům Celsia. Meteorologové varují, že mráz může poškodit zeleninu, vinnou révu nebo právě kvetoucí ovocné stromy. Praha 17:04 23. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Noční mrazy by v Česku mohly trvat až do poloviny května | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výstraha platí do úterního rána pro všechny kraje do 600 metrů nad mořem, mrazy by tak měly zasáhnout celé území republiky. Do Čech se totiž ze severu a severozápadu dostává chladný a suchý arktický vzduch. „Silnější mrazy by se měly vyskytovat převážně v západních a jižních Čechách, protože tam bude nejméně oblačnosti,“ řekl Radiožurnálu Pavel Šimandl z Českého hydrometeorologického ústavu. Při zemi pak teploty mohou během noci klesnout i na -10 stupňů Celsia, varuje.

Přes den ale teploty zůstanou na jarních hodnotách. „Máme konec dubna a pokud bude svítit slunce, což by mělo, tak teploty vystoupají na 12 až 16 stupňů,“ doplnil Šimandl. Nižší teploty by během dne budou akorát na severovýchodě země, kde lze očekávat na teploměrech okolo 10 stupňů Celsia

Letních teplot se podle meteorologů nedočkáme ani v květnu. „Podle čtyřtýdenní předpovědi to vypadá, že teplotně podprůměrné počasí může trvat až do poloviny května. Mrazy tak budou nejspíš hrozit i dále,“ dodal Šimandl.

Ovocnáři jsou však na mrazy připravení, výstrahu však berou vážně - nízké teploty by totiž mohly například ohrozit úrodu meruněk. „Nejčastějším opatřením je pálení parafínových svící, aby se sady ohřívaly. Je to ovšem velmi nákladné,“ řekl Radiožurnálu předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.