Slušelo by nám větší sebevědomí, soudí eurokomisařka Jourová o českém předsednictví

Jak je Česko podle ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (STAN) připravené na převzetí předsednictví Evropské unii? Co soudí místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová (ANO) o vyjednávací váze České republiky? A jak se do předsednictví otiskne nedávná kauza Dozimetr? Tomáš Pavlíček se ptá ve speciálním vysílání Plusu a Radiožurnálu.

„Jsme nachystáni velmi dobře. Máme připravený personál, který se bude věnovat vedení pracovních skupin, máme zdatné diplomaty na stálém zastoupení v Bruselu a také ministři prošli potřebným školením, takže věřím, že jsme připraveni a že nás nepotká žádná provozní komplikace,“ myslí si Bek.

Místopředsedkyni Evropského parlamentu Ditě Charanzové (ANO) chybí větší důraz na dopady války týkající se občanů unie. „Toto je základní téma, které v Bruselu řešíme. Všechny státy s tím mají problém. Hovoří se o tom, že je tady velké riziko nedostatku energie už na tuto zimu a my potřebujeme mít krizový plán.“

„Je úplně absurdní, aby byly vnitropolitické otázky přímo prioritami evropského předsednictví, protože to má jinou roli. Ony se tam samozřejmě zprostředkovaně objevují. Jednou z priorit je energetická bezpečnost, a to zahrnuje i dostupnost energií a paliv,“ nesouhlasí Bek s kritikou opozice, že oblasti, které se dotýkají přímo života českých občanů, nejsou v prioritách.

„Ale to, že by se do priorit mohlo napsat ‚Zajistíme v ČR to, že benzin bude stát o deset korun méně, než teď‘, prostě není reálné očekávání,“ dodává.

„Ale my k tomu můžeme evropskou politikou zásadně přispět. Pokud tady připravíme tu situaci tak, abychom měli náhradu za ruské energie, a budeme mít co občanům nabídnout, tak toto můžeme řešit na evropské úrovni,“ namítá Charanzová.

Česku by slušelo větší sebevědomí

Jourová vnímá předsednictví jako šanci prodrat se do první linie tím, že bude mít Česko formální autoritu řídit jednání mezi sedmadvacítkou. „Myslím, že má Česko našlápnuto, aby to zvládlo.“

„Slušelo by nám možná trochu větší sebevědomí. Mít nějakou dlouhodobější národní strategii, jakou chceme mít pozici v rámci unie a jakou má mít unie pozici v rámci světa. Teď je ten dobrý moment, aby se začalo s hledáním sebevědomějšího hlasu konstruktivním způsobem, nikoliv jenom tím, že tady něco nechceme,“ dodává.

Vyjednávací váhu bude mít Česko podle Jourové stejnou, jako měla Francie. „Ta váha je daná formálním postavením předsednické země, která má tímto nějaké kompetence. A pak je tam neformální autorita, do které se Češi teď budou pouštět a budou ostatní přesvědčovat, že ji mají. Zažila jsem mnohá předsednictví – velcí, malí, střední, sever, západ, jih, východ. Ale neřekla bych, že ti velcí hráči měli vždy nejlepší výsledky.“

Kauza Dozimetr zátěží nebude

Dita Charanzová v rozhovoru pro iDnes prohlásila, že se unijní politici kvůli kauze Dozimetr obávají scénáře z roku 2009, tedy pádu kabinetu během předsednictví.

„Tady se hraje ze strany ANO i na evropské úrovni vnitropolitická karta. Považuji to za velmi nefér a myslím si, že je všem jasné, že ta kauza na evropské úrovni žádnou souvislost nemá. My jsme vyměnili ministra velmi rychle, přičemž s tou kauzou nebyl spojen kriminálně. V Evropě se výměny stávají, nikoho to nepřekvapuje. Je to prostě každodenní politický život,“ myslí si Bek.

Charanzová své nedávné tvrzení vysvětluje. „Bylo to téma toho týdne, kdy se kauza v českých médiích objevila. Převzaly to bruselské noviny Politico, dávaly to do kontextu prvního českého předsednictví v roce 2009, kdy nám padla vláda, a upozorňovali, že se jedná o korupční kauzu, která je spojená s vládnoucí stranou STAN.“

„Tohle bylo v hlavních zprávách Politica toho týdne. Ptali se mě na to kolegové. V tuto chvíli to zahraniční média dále nekomentují a hlavní téma to v Bruselu rozhodně není,“ dodává.

