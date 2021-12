‚Není to položka, kde bychom hledali plošné úspory.‘ Rozpočet na české předsednictví EU by se mohl zvýšit

Start českého předsednictví v Radě Evropské unie se blíží – Česko v čele sedmadvacítky vystřídá Francii příští rok v červenci a na půl roku se tak stane jedním z center unie. Přímo v Česku se během půlročního předsednictví uskuteční 14 neformálních jednání rad. Na podzim je pak v plánu summit evropských lídrů v Praze. Nastupující premiér Petr Fiala z ODS Radiožurnálu řekl, že je připravený navýšit rozpočet na předsednictví. Praha 0:10 6. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Během půlročního předsednictví se v Česku minimálně čtrnáctkrát sejdou zástupci vlád sedmadvacítky na neformálních jednání rad, říká Alice Krutilová, která na Úřadu vlády řídí Odbor pro předsednictví. Ilustrační foto | Foto: European Commission Audiovisual service

Historicky poprvé Česko předsedalo unii v roce 2009. S heslem Evropě to osladíme tehdy vláda pracovala s rozpočtem necelé dvě miliardy korun.

Tentokrát by měly být výdaje na předsednictví o půl miliardy nižší. S tím alespoň počítá končící vláda Andreje Babiše (ANO). Nastupující premiér Petr Fiala (ODS) ale Radiožurnálu řekl, že je připraven rozpočet navýšit.

„Pokud u konkrétních věcí nebudou dostatečné finance, tak samozřejmě tu danou položku navýšíme. Mluvil jsem o tom už s budoucím ministrem financí i ministrem pro evropské záležitosti. Předsednictví není položka, kde bychom hledali plošné úspory,“ uvedl.

Podle něj se končící vláda přípravě předsednictví nevěnovala dostatečně. „Mám opravdu vážné pochybnosti. Ty signály, které máme, jsou, že to připraveno dobře není.“

To ale odmítá premiér v demisi. „Navýšili jsme peníze, navýšili jsme lidi, takže předsednictví běží. Buďte v klidu,“ nechal se slyšet.

Půlroční předsednictví

Během půlročního předsednictví se v Česku minimálně čtrnáctkrát sejdou zástupci vlád sedmadvacítky na neformálních jednání rad.

„Neformálních rad, které budou v Čechách, zatím máme 14. Ta první začíná 11. července a vlastně se to potáhne do 21. října. Těch formálních je naplánována zhruba padesátka, v Bruselu a Lucemburku. Je možné, že se ten počet bude měnit ad hoc v návaznosti na aktuální dění,“ popsala Radiožurnálu Alice Krutilová, která na Úřadu vlády řídí odbor pro předsednictví.

Na podzim pak do Česka zavítají hlavy států. „Zatím je naplánovaný summit na úrovni předsedů vlád a prezidentů neformální, který by měl proběhnout buď v září, nebo říjnu v Praze. Co je v diskusi, je případné zorganizování oficiálního summitu Evropské unie s nějakou třetí zemí,“ doplnila.

Novou vládu ještě čeká debata o prioritách českého předsednictví.