Česko přispěje miliony na pobřežní stráž v Libyi, schválila vláda. Pomůžeme Itálii, tvrdí Sobotka

Česko přidá 24 milionů korun na fungování pobřežní a námořní stráže v Libyi. Schválila to v pondělí vláda. Z Libye se často snaží migranti nelegálně dostat přes moře do Itálie a do Evropské unie.

