Česko-ruské diskusní fórum? Promyšlená mystifikace, říká Vodrážka z Ústavu pro studium totalitních režimů

První Česko-ruské diskusní fórum vzbuzuje emoce. Na jeho vzniku se loni domluvili prezidenti Miloš Zeman a Vladimir Putin. Má to být čistě odborné, apolitické fórum, což se oponentům nezdá a akci tvrdě kritizují. O akci v pořadu Pro a proti hovořili Miroslav Vodrážka z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a Ondřej Ditrych, organizátor fóra. Praha 17:00 7. června 2018

Co je tak špatného na tom, že se sejdou archiváři dvou zemí? Podle Miroslava Vodrážky, pracovníka Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), ale také publicisty, filozofa a undergroundového umělce, je zakopaný pes už v samotném memorandu fóra.

„Další plynou ze zkušeností z podobného česko-německého fóra z roku 1993. Ale i ze strany personální, a to jak z české, tak ruské strany," říká Vodrážka.

„Je tam napsáno, že cílem je otevřený konstruktivní dialog kolem aktuálních otázek zahraniční politiky. Ale hned ve druhé větě se říká, že obě strany musí zabránit politizaci témat. To je absurdita. Tímto jsou předem vyloučená témata jako Krym a Ukrajina,“ zlobí se historik.

„Každé fórum je přece už z podstaty věci veřejné, ale organizátor předem říká, že jednání bude neveřejné. Bez přístupu novinářů a laické veřejnosti. Je to promyšlená mystifikace a manipulace, a to beru jen na základě memoranda,“ dodává.

Třaskavá témata nebudou

Na otázku, proč jsou některá témata předem vyloučená, Ondřej Ditrych, organizátor fóra a ředitel Ústavu mezinárodních vztahů (ÚMZ) řekl, že „fórum má být prostorem pro diskusi“.

„Nemusí to nutně být aktuální zahraničněpolitická témata. Kdybychom hovořili pouze o Krymu nebo Ukrajině, tak bychom se patrně už na začátku rozešli, což by jistě nebylo dvakrát smysluplné. Jsme přece součástí Evropské unie a jednáme v souladu s jejím postojem vůči Rusku,“ vysvětluje.

„Nemyslím si, že by tady nějaké riziko bylo. Historici, kteří se dialogu účastní, jsou hlavně odborníci. A že by se kolem fóra měly šířit nepřesné či smyšlené informace sice vnímám, ale diskuse je otevřená a my o ni budeme informovat otevřeně,“ dodává Ditrych.

V ruských archivech je i Babiš

To, co by se fórum podle Vodrážky mělo alespoň pokusit otevřít, je zpřístupnění archivů bývalé SSSR. Dodává však, že nic podobného od této akce nelze čekat. „Pokud by se opravdu archivy otevřely, tak pravděpodobně pouze omezeně,“ myslí si historik.

„Samozřejmě tenhle problém otevřeli politici pan (Miloš) Zeman s (Vladimirem) Putinem. Potíž je, že to politici to nemohou brát vážně, pokud by se jednalo o archivy. Premiérem je jmenovaný pan Andrej Babiš (ANO, pozn. red.), o němž se ví, že je agent. Takže samozřejmě nikdo nemá zájem otevřít archivy právě z toho důvodu, že i v ruských archivech jsou informace o této osobě," uvádí Vodrážka.

„Protože on byl součástí rozvědky, ne kontrarozvědky, a spolupráce KGB a StB byla intenzivní. To je jen mystifikace. Problém je, že ruská strana už teď požádala, aby se selektivně vybíralo jen něco,“ dodává.

„Dovolil bych si oponovat. Tady nejde o žádnou konspiraci a ruská strana nic dopředu nedeklarovala. Ti, co přislíbili účast, si jen chtějí dopředu připravit seznam témat, která jsou předmětem jejich zájmů," kontruje Ditrych.