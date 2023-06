Byty, hostel i rekreační středisko. Česko požaduje po Rusku platit nájemné za budovy, které využívá

Téměř 50 tisíc metrů čtverečních. To je výměra pozemků, za které Česko požaduje po Rusku platit nájem. Zhruba 50 milionů chce doplatit zpětně za poslední tři roky. Tedy od té doby, co česká diplomacie informovala, že tyto pozemky nepovažuje za součást diplomatické mise. O zrušení bezplatného pronájmu vláda rozhodla v polovině května. Český rozhlas teď na základě žádosti o poskytnutí informací získal přesný seznam pozemků, kterých se nájemné týká. MAPA Praha 14:00 3. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruské ambasády v Česku se placení nájmu netýká, patří Rusům | Foto: Lukas Kabon | Zdroj: Profimedia / Anadolu Agency / ABACAPRESS.COM

České ministerstvo zahraničí dospělo k závěru, že Rusko tyto pozemky nevyužívá k diplomatickým účelům. Na většině z parcel v Praze-Bubenči stojí bytové domy. A většina z nich je obydlená, na nástěnkách jsou tam domovní instrukce většinou napsané v azbuce. Na jednom domě ale třeba visí i ukrajinská a česká vlajka.

Jedna z těch adres je vila, ve které je hostel a noc v dvoulůžkovém pokoji v něm stojí podle nabídky na internetu asi 1200 korun. A na Sibiřském náměstí je to adresa, na které stojí pravoslavný chrám svaté Ludmily, který je teď ale podle nápisu na dveřích zavřený z technických důvodů.

Na stejném náměstí se nachází také budova ruské střední školy, která je nyní uzavřená. Na školy se ale požadavky české diplomacie nevztahují. Ministerstvo na seznam nezařadilo například ani půlhektarový pozemek s pěti bytovými domy, který sousedí s pražskou Stromovkou a je hned vedle ruské ambasády. V dubnu 2021 hlavní město a městská část Praha 7 vyzvaly vládu, aby vyjednala s Ruskem navrácení této parcely.

Ambasáda? Dar pro Sověty

Nájem nemusí platit ani za samotné ruské velvyslanectví v pseudobarokní vile ve francouzském stylu z 20. století. Ještě Sovětský svaz ji totiž dostal darem za pomoc při osvobozování Československa po druhé světové válce.

Na velvyslanectví aktuálně působí šest diplomatů, dříve to ale bylo výrazně víc. Česko většinu ruských diplomatů vyhostilo poté, co v roce 2021 vyšlo najevo ruské zapojení do výbuchů skladů ve Vrběticích na Zlínsku, a taky po začátku ruské invaze na Ukrajinu.

Nejde však pouze o pozemky v hlavním městě, Rusko využívá parcely i v jiných částech republiky. Například nedaleko Prahy v Pyskočelích ve Středočeském kraji disponuje s rekreačním střediskem Šohajka. Za tento areál bude Česko nájem požadovat a to platí i pro pozemky v Brně a v Karlových Varech.

V obou městech jde o parcely, na kterých stojí bývalé ruské generální konzuláty. Od loňského května objekty v Brně i Karlových Varech nemají status konzulárních místností. Celkem Česko žádá nájem za skoro 50 tisíc metrů čtverečních pozemků z celkových 92 tisíc, které Rusko v Česku využívá. Pro srovnání Česko v Ruské federaci využívá zhruba 27 tisíc metrů čtverečních.

Vydírání, zní z Ruska

To, zda má Česko skutečně šanci požadovaný nájem od Ruska získat, není jisté. Ministerstvo zahraničí komunikaci s Ruskem nechce komentovat, ale potvrdilo, že si obě strany nějaké informace vyměňují.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová den po rozhodnutí české vlády označila krok za vydírání a zmínila možné recipročními kroky. Celé by se to mohlo dostat i k českým soudů, ty už jeden dřívější spor o nájemné nepravomocně rozhodly.

Obvodní soud pro Prahu 5 zamítl žalobu českého ministerstva zahraničních věcí o doplacení nájmu za pozemky v pražských Stodůlkách. Soud sice přiznal, že nárok Česka vznikl, ale od jiného roku, než se kterým přišel resort zahraničí. Ten se každopádně chce odvolat.

Česká snaha začít vybírat nájem za pozemky není ve světě ojedinělá. Podobnou cestou se vydalo i Polsko, když na konci dubna polské úřady zabavily školu ruského velvyslanectví ve Varšavě. Zaměstnanci dostali jen několik hodin na to, aby budovu opustili.

Rusko proti tomu protestovalo. Podle polského ministerstva zahraničí ale budova školy patří polskému státu. Polské úřady trvají na tom, že jednají v souladu se zákonem. Rusko podle nich drželo majetek nelegálně. Kvůli neplacení nájmu si Polské Státní lesy loni v listopadu vzaly zpět rekreační středisko nedaleko Varšavy, našli ho celé poničené.