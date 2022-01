Česko je připraveno podpořit sankce proti Rusku, Ukrajině by mohlo darovat dělostřeleckou munici

Česko je v případě dalšího zhoršení ukrajinsko-ruských vztahů připraveno podpořit sankce proti Rusku. Oznámil to ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Šéfka resortu obrany Jana Černochová (ODS) na společné tiskové konferenci uvedla, uvedla, že Česko by mohlo ukrajinské armádě darem poslat vojenský materiál, o který si země sama řekla. Dar ještě musí schválit vláda. Praha 17:44 21. 1. 2022 (Aktualizováno: 18:49 21. 1. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničí Jan Lipavský | Zdroj: ČTK

Podle Lipavského je postoj Česka v případném rusko-ukrajinském konfliktu jednoznačný. „Já bych chtěl říci, že ČR je připravena a odpovědně se připravuje i na ten nejhorší možný scénář, který může nastat. Tím může být ruská invaze na Ukrajinu,“ řekl.

Černochová rovněž uvedla, že Ukrajina poslala seznam požadavků na pomoc, Česko si z ní vybralo pomoc v podobě dělostřelecké munice ráže 152 milimetrů. Podle Lipavského ČR zvažuje i další formu pomoci.

O plánu odeslat na Ukrajinu dělostřelecké granáty informovala ve čtvrtek Televize Seznam.

„Je to munice, která je připravená pro tento druh pomoci, pokud ho schválí vláda. Ukrajina je pro Českou republiku historickým partnerem, se kterým rozvíjíme obrannou spolupráci a podporujeme jeho cestu k demokracii. Je tedy naprosto přirozené, že resort obrany zvažoval nějakou formu pomoci,“ potvrdila posléze Radiožurnálu mluvčí ministerstva obrany Jana Zechmeisterová.

Obavy z invaze

Rusko rozmístilo u svých hranic s Ukrajinou a rovněž v Bělorusku desetitisíce vojáků. Kyjev tvrdí, že Moskva chystá provokace, které by měly zdůvodnit možnou invazi. Tyto úvahy ale Rusko odmítá.

Obavy z útoku potvrdil také americký ministr zahraničí Antony Blinken který Ukrajinu ve středu navštívil. Tehdy zároveň vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby se držel diplomacie.

Reakce států

Na možnou ruskou invazi začaly reagovat západní státy. Kanada podle médií vysílá na Ukrajinu malý kontingent speciálních jednotek.

Velká Británie pro změnu v pondělí oznámila, že zemi na obranu poskytne protitankové zbraně. Spojené státy podpořily Ukrajinu vojenskou pomocí v podobě 450 milionů dolarů již koncem minulého roku. Tuto pomoc v současnosti navýšily o dalších 200 milionů.

Americký prezident Joe Biden na své středeční tiskové konferenci v Bílém domě rovněž uvedl, že pokud by Rusko skutečně zahájilo invazi na Ukrajinu, bude to pro něj katastrofa, jelikož to vyvolá masivní reakci v podobě ekonomických sankcí.