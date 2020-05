Filip v ruských armádních novinách volal po rezignaci Petříčka. ‚Chystá se na sjezd KSČM,‘ reaguje ministr

Předseda KSČM Vojtěch Filip v pátečním rozhovoru pro ruský armádní deník Krasnaja zvezda uvedl, že v české společnosti sílí „fašistické tendence“ a někteří lidé v Česku „záměrně podporují neonacismus“. Odpovědnost za to podle něj nese šéf diplomacie Tomáš Petříček z ČSSD, který by proto měl okamžitě odstoupit. Ministr serveru iROZHLAS.cz řekl, že jde o Filipovu přípravu na blížící se sjezd komunistické strany a „snahu líbit se v Rusku“. Praha/Moskva 6:00 16. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Vyjádření pana předsedy odpovídají tomu, komu rozhovor poskytl – ruským armádním novinám,“ říká Petříček. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Kromě toho lze v naší společnosti v posledních letech pozorovat zjevný růst fašistických tendencí, které v řadě případů zůstávají nepotrestány. A někteří lidé záměrně podporují neonacismus a oslavují banderovce a vlasovce. Považuji to za mezinárodní ostudu a naprosté fiasko šéfa české diplomacie, který by měl okamžitě rezignovat anebo být bez prodlení odvolán z funkce,“ řekl předseda KSČM novinám Krasnaja zvezda.

V pátečním rozhovoru pro původně sovětský a v současnosti ruský armádní deník Filip zároveň kritizuje, že Česko na půdě OSN nepodpořilo ruský návrh rezoluce o boji proti oslavování nacismu. Kvůli tomu volal Vojtěch Filip po odstoupení ministra zahraničí už na konci loňského roku.

„Můj protest proti šíření pronacistických myšlenek v české společnosti, vyjádřený v prosinci 2019, byl reakcí na neúspěch ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který je zodpovědný za to, že se Česká republika nepřipojila k boji proti oslavování nacismu a zdržela se hlasování o rezoluci Valného shromáždění OSN o boji proti oslavování nacismu,“ uvedl Filip v aktuálním rozhovoru.

Redakci iROZHLAS.cz posléze potvrdil, že jeho slova pro ruský armádní tisk „platí“.

‚Líbit se v Rusku‘

Podle Petříčka Filipova slova korespondují s tím, v jakém typu novin promluvil.

„Vyjádření pana předsedy odpovídají zhruba tomu, komu rozhovor poskytl – tudíž ruským armádním novinám. Já osobně jsem ho v Česku takto mluvit neslyšel, zřejmě tedy jde o snahu komunikovat s ruskou veřejností a líbit se v Rusku,“ reagoval pro iROZHLAS.cz.

Obavy o schvalování neonacistické politiky prý šéf české diplomacie nesdílí. „KSČM čeká brzy sjezd, takže to beru jako přípravu a jako předpolí pana Filipa na post předsedy. Možná proto měl potřebu se vymezit vůči všem. Snahy pana předsedy o moje odvolání neuspěly už v prosinci, kdy bylo téma hlasování o rezoluci na půdě OSN aktuální. Dnes to podle mého názoru není téma, nic jiného ale od té doby zřejmě nenašel,“ dodal ministr zahraničí.

Zároveň připomněl, že se Česko hlasování o ruské rezoluci proti oslavování nacismu na půdě OSN zdrželo stejně jako ostatní členská státy Evropské unie. Dokument Ruské federace totiž podle české diplomacie „přispívá k jednostrannému vnímání historie a relativizuje svobodu vyjadřování, shromažďování a sdružování“.

Urážka a barbarský čin

Na otázku, jaké oslavy se v Česku konaly u příležitosti konce druhé světové války, předseda komunistů odpověděl: „Obecně lze říct, že většina občanů České republiky cítí vděčnost Rudé armádě už 75 let, protože vědí, že právě ona v roce 1945 většinu naší země osvobodila.“

Další dotazy směřoval k „protiruským náladám“ v Česku a především k odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z dejvického Interbrigády. Na toto rozhodnutí Filip v rozhovoru reagoval slovy, že proti odstranění sochy vystupuje jak KSČM, tak prezident Miloš Zeman.

„Stejně jako prezident Zeman i vedení Českého svazu bojovníků za svobodu protestovalo proti demolici této památky, podle kterého má počínání šéfa Prahy 6 Ondřeje Koláře (strana TOP 09) ‚známky neonacismu‘,“ cituje Krasnaja zvezda Filipa, který Koněva v rozhovoru označuje za „jednoho z hlavních vojenských vůdců druhé světové války“ a prezidenta Miloše Zemana za „přítele Ruska“.

Předseda KSČM také jménem jeho strany ujistil, že odstranění sochy maršála Koněva vnímá jako obrovskou neúctu a urážku a barbarský čin. Tento krok podle něj svědčí o tom, že „někteří pražští fašizující politici pod negativním vlivem Evropské unie a Spojených států hodlají narušit až dosud dobré vzájemné vztahy mezi dvěma slovanskými národy a nestydí se urážet památku osvoboditelů z Ruska a dalších zemí bývalého Sovětského svazu“.

Filip se prý obává, že některé opoziční pravicové strany – konkrétně TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti a ODS – mohou začít „vychvalovat neonacistickou politiku“, hrozí tak další růstem protiruských nálad v Česku.

„S cílem posílit spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací se KSČM bude snažit ukončit negativní nálady v české společnosti způsobené zločinným krokem představitelů Prahy 6, kteří 3. dubna letošního roku strhli sochu československého osvoboditele maršála Ivana Štěpanoviče Koněva,“ uvedl Filip na závěr.

Vztahy nejsou o jednom pomníku

Filip na starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře zaútočil také ve čtvrtečním vysílání televize CNN Prima News. Poté, co se ho moderátorka opakovaně ptala, co říká na slova některých představitelů označující Koláře za nacistu, předseda KSČM prohlásil, „že to je rodinná minulost pana starosty“. Proti tomu se Kolář ostře ohradil a prohlásil, že na Filipa podá trestní oznámení.

„Pan Filip zřejmě naráží na pomluvu, která se objevila vloni… Zřejmě narážíte na to, že někdo řekl, že mým dědečkem měl být gestapák, jakýsi Otto Kolar z Českých Budějovic. Našel si k tomu dokonce kartičku v archivu Ústavu pro studium totalitních režimů. Já vám mohu říct s plným vědomím, že v naší rodině nikdo s gestapem nespolupracoval. A já se velmi ohrazuju proti takovýmto nařčením a je nechutné, že se do toho někdo pouští i takto v živém vysílání. Pane Filipe, vy jste prase,“ uvedl Kolář.

Odstranění sochy maršála Koněva z pražských Dejvic dlouhodobě prohlubuje napětí v česko-ruských vztazích. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov v pátek dokonce prohlásil, že bude nezbytné památník na základě závazků z česko-ruské smlouvy z roku 1993 obnovit. Jak uvedl v televizi RBK, vysvětlování Česka, že za odstranění Koněvovy sochy rozhodl na místní úrovni „jakýsi starosta“, je podle něj „dětinské“. Česko proto podle něj musí situaci napravit a pomník obnovit.

„Myslím, že pokud je zájem ruské strany na konstruktivním jednání a věcných konzultacích skutečný, tak by tomu obsah i vystoupení měly odpovídat. Já jsem ministru Lavrovovi dvakrát navrhoval, abychom naše konzultace zahájili vzájemným telefonátem. Z ruské strany to bylo odmítnuto,“ reagoval Petříček pro iROZHLAS.cz na slova šéfa ruské diplomacie.

Česko má podle něj zájem na obnovení korektních bilaterálních vztahů s Ruskem. „Potvrzuje to právě i náš návrh na zahájení konzultací v souladu s článkem 5 smlouvy o přátelských vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací, který jsme ruské straně předložili. Věřím, že nyní bychom se měli bavit o obsahu a já jsem už opakovaně říkal, že máme celou řadu otevřených otázek, že to není pouze o otázce jednoho konkrétního pomníku. A pokud se budeme bavit k meritu věci, stejně tak bych mohl hodnotit i přístup ruské strany, kde místní samosprávy opakovaně nepovolily umístění pomníků našich legionářů a ruská strana se zde odvolává na nezávislost tamní místní samosprávy,“ dodal Petříček.