Karlovy Vary už Rusy nelákají, teď míří do Teplic. Málokdy se nechají zaměstnat, mají vlastní firmy. Co dalšího o nejbohatší a nejvzdělanější české menšině prozrazují veřejně dostupná data?

„Po roce 2008 Česko kvůli ekonomické krizi omezilo vydávání povolení k dlouhodobému pobytu i jejich prodlužování,“ vysvětluje pro server iROZHLAS.cz Lucie Trlifajová ze Sociologického ústavu Akademie věd. „Nejvíc na to sice doplatili Ukrajinci a Vietnamci, kde se počty udělených víz snížily asi na desetinu, ale částečně se to dotklo i Rusů.“

„Noví přistěhovalci upřednostňují Teplice,“ komentuje trendy Pavla Holcová z Českého centra pro investigativní žurnalistiku, která ruské prostředí sleduje. „Mají to blízko do Německa, přitom žijí v podobném kulturním prostředí. Trendy jsou také Mariánské Lázně, naopak Karlovy Vary už trochu vyšly z módy.“

„Souvisí to pravděpodobně se zmiňovaným zpřísněním pravidel pro prodloužení pobytu,“ vysvětluje Lucie Trlifajová z české Akademie věd. „Pro ty, kteří už byli v Česku, bylo snazší prodloužit si víza za účelem podnikání než zaměstnání, přes družstva se také v té době snáze zaměstnávalo, to by mohlo vysvětlovat prudký nárůst kolem roku 2009. Do stejného roku také cizinci jako právnické osoby nemohli kupovat nemovitosti, někdy to řešili založením firmy.“

Tomu odpovídá také silná vazba mezi ruskou národností a proměnnou ekonomická aktivita: ostatní s vlastním zdrojem obživy, zmiňované výše. Naznačuje, že Rusové jsou málokdy zaměstnaní, násobně častěji se živí vlastním podnikáním.

„Další důvod pro zakládání firem v letech 2008 a 2009 může být český vstup do schengenského prostoru o rok dříve,“ upozorňuje Šimon Stiburek, výzkumník České zemědělské univerzity v Praze. „České firmy měly najednou díky pravidlům pro volný pohyb zboží a služeb lepší přístup na západoevropské trhy. Nečlenům unie se tak vyplatilo zakládat si pobočky exportních podniků i v Česku.“

Množství ruských firem zároveň může představovat pro Česko bezpečnostní riziko, upozorňují tajné služby. Opakovaně ruské firmy zmiňuje ve své výroční zprávě česká kontrarozvědka.

„Podobně jako v roce 2015 zaznamenala BIS opakované porušování zákonných a regulatorních pravidel stanovených pro daný sektor podnikání (energetika, doprava, zdravotnictví a finanční sektor, pozn. red.) subjekty s ruským kapitálem. U ruských společností byla minimálně v některých odvětvích pravděpodobnost výskytu i intenzita takového jednání vyšší než u subjektů s jiným původem kapitálu. Stejné zůstávaly i příčiny: propojení se šedou ekonomikou a zneužívání legitimního podnikání k zakrývání nelegálních aktivit. V roce 2016 se navíc stupňovala i míra agresivity, s jakou se zástupci těchto společností snažili bránit legálnímu postihu v případě odhalení českými úřady.“

Jan Boček