Česko s Ukrajinou uzavřelo dohodu o lékařské pomoci. Projekt se zaměří na veřejné duševní zdraví

Zástupci Česka a Ukrajiny podepsali při nedělní návštěvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského memorandum o spolupráci v péči o duševní zdraví. Ukrajinská strana ho uzavřela s českým Národním ústavem duševního zdraví. Projekt se zaměří na budování kapacit ve výzkumu veřejného duševního zdraví a rozvoje služeb na Ukrajině. Odborníci z ústavu by měli mimo jiné vyškolit 45 mladých výzkumných pracovníků, kteří se budou této oblasti věnovat. Praha 20:31 4. května 2025

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) České televizi řekl, že spolupráce přinese českým firmám investice na Ukrajině financované z peněz EU a pacientům výměnu zkušeností v telemedicíně, tedy péči na dálku. Ty by podle Válka mohly v Česku dočasně pomoci s nedostatkem odborníků v dětské psychiatrické a psychologické péči.

„Ukrajinci vyvinuli některé velmi zajímavé postupy telemedicínské péče. Spolupracují s Národním ústavem duševního zdraví a s některými českými subjekty. Já bych chtěl tu aktivitu propojit, možná i formou mezinárodního grantu. Chtěl bych, aby z toho obě strany profitovaly,“ doplnil Válek.

Česko by podle něj mohlo využít zkušeností Ukrajiny, bránící se ruské invazi, s válečnými traumaty a obecně s distanční péčí o dospělé i děti v případech, kdy se lidé dostanou do tíživé psychické situace. „S čímž teď bohužel mají Ukrajinci obrovské zkušenosti. A koneckonců my v České republice máme nedostatek dětských psychiatrů a psychologů,“ dodal ministr.

Ředitel Národního ústavu duševního zdraví Petr Winkler v tiskové zprávě poukázal na to, že válka na Ukrajině dopadla nejen na válečné veterány, kteří čelí vysokému riziku rozvoje posttraumatické stresové poruchy a dalších negativních psychosociálních stavů, ale vedla také k evakuaci a přemístění celých psychiatrických nemocnic.

Traumatizace populace

„Traumatizace obecné populace, zejména dětí, dále zhoršila problémy, kterým ukrajinský systém péče o duševní zdraví čelí. Proto vznikl projekt Budování kapacit v oblasti výzkumu veřejného duševního zdraví a rozvoje služeb na Ukrajině,“ dodal Winkler.

Cílem projektu je posílení národní kapacity Ukrajiny v oblasti rozvoje, přenosu, adaptace, testování, vyhodnocování a šíření osvědčených postupů v oblasti duševního zdraví.

Národníh ústav duševního zdraví na Ukrajině pomáhá vytvořit centrum excelence, tedy specializované pracoviště vyznačující se špičkovou odborností, a propojit ho s rozhodovacími orgány i s univerzitami a poskytovateli služeb.

„V úzké spolupráci s tímto centrem nyní určíme a stanovíme priority klíčových oblastí rozvoje v oblasti veřejného duševního zdraví v příštích třech až pěti letech,“ dodal Winkler. Nové centrum excelence by se mohlo následně stát spolupracujícím centrem Světové zdravotnické organizace po vzoru Národního ústavu duševního zdraví.

Válek se spolu se zástupci ústavu v neděli setkal s ukrajinskou první dámou Olenou Zelenskou, která Česko také navštívila.

‚Její činnost je úctyhodná‘

„Její činnost v oblasti zdravotnictví, duševního zdraví a péče o ukrajinskou mládež je skutečně úctyhodná a bylo mi ctí s ní dnes (v neděli) jednat právě na téma spolupráce našich zemí v oblasti péče o duševní zdraví. Zítra (v pondělí) navážeme konferencí o česko-ukrajinské spolupráci ve zdravotnictví jako celku,“ sdělil ministr na síti X.

Zelenská spolu s Válkem v pondělí zahájí mezinárodní konferenci Global Healthcare Initiative for Ukraine, řekl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

V pondělí v Praze budou jednat zástupci obou zemí o další spolupráci. „Pro Česko to znamená zapojení českých firem do investic na Ukrajině, které jsou hrazeny z Evropské unie, a zapojení českých odborníků do mezinárodních týmů a využití zkušeností, které získali ukrajinští experti s válečnými traumaty,“ řekl Válek.

Ukrajinským pacientům zase spolupráce přinese podle ministra zlepšení vybavení, expertizu českých odborníků či třeba pomoc s vývojem zdravotnického softwaru a zlepšení vybavení.