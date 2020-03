ONLINE: Lidé v Česku se mohou na ulicích sdružovat pouze ve dvou. Německo trpí nedostatkem lékařů

Nejvýše ve skupinkách po dvou se mohou lidé v Česku pohybovat na veřejně dostupných místech. Výjimku z omezení sdružování mají členové jedné domácnosti, účastníci pohřbů nebo lidé vykonávající své povolání či podnikatelskou činnost. Vyplývá to z pondělního mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.

Španělský parlament prodloužil v zemi platnost nouzového stavu do 11. dubna, v zemi tak nadále platí výrazné omezení pohybu lidí na veřejnosti. Německé spolkové země trpí v boji s epidemií nedostatkem zdravotníků, nově tak žádají o pomoc i cizince, a to i s nedokončeným lékařským vzděláním.

Počet obětí koronaviru ve Spojených státech přesáhl tisíc, informují agentury s odvoláním na statistiku americké Univerzity Johnse Hopkinse. Nakaženo je v USA přes 68 500 lidí. Nejvíce zasaženým státem je New York.

Čína zaznamenala ve středu v porovnání s předchozími dny pokles nového počtu nakažených, podle úřadů se jedná v drtivé většině o importované případy. Praha 8:03 26. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na základě upravených nařízení také od sebe lidé musí udržovat alespoň dvoumetrový odstup | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na základě upravených nařízení musí v Česku lidé od sebe udržovat alespoň dvoumetrový odstup, pokud je to možné. Předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula uvedl, že lidé dál mohou chodit na procházku do lesa či do parku, nesmí se ale shlukovat ve větších skupinách. Policie bude toto nařízení namátkové kontrolovat.

Ministerstvo zdravotnictví také silně nedoporučuje lidem, aby navštěvovali chaty a chalupy na venkově.

Nově zavedené omezení sdružování na veřejnosti schválila vláda v pondělí s platností od úterního data. Ministerstvo zdravotnictví o něm však informovalo až ve středeční tiskové zprávě. Za pozdní zveřejnění se v televizi Prima omluvil Prymula omluvil.

V Česku bylo ke středečnímu večeru potvrzeno 1654 nakažených koronavirem. Šest lidí v důsledku onemocnění COVID-19 zemřelo, 10 pacientů se vyléčilo. Provedeno bylo celkem 22 600 testů.

Opatření v Evropě

Nouzový stav platí také ve Španělsku, a to minimálně do 11. dubna. O prodloužení rozhodl parlament na návrh levicové vlády Pedra Sáncheze. V zemi tak nadále platí výrazné omezené pohybu lidí. Španělé mohou vycházet z domova pouze do práce, k lékaři a na nejnutnější nákupy potravin či léků. Ven mohou také tehdy, když se to týká péče o děti, staré lidi, nebo osoby odkázané na pomoc jiných. Na rozdíl třeba od Česka se ale Španělé nesmějí vydávat na zdravotní procházky do přírody.

S rychlým šířením nákazy bojuje i německá vláda a německé spolkové země. Zvyšována je tak například kapacita lůžek pro intenzivní péči a také dostupnost plicních ventilátorů, které pacientům v těžkém stavu pomáhají dýchat. Problémem je ale omezený počet zdravotníků. Sasko se tak rozhodlo oslovit lékaři a zdravotníky jakéhokoli původu a to i cizince s ještě nedokončeným doktorským vzděláním.

„Zahraniční doktoři, kteří jsou v Sasku, ale ještě nemají schválenou kvalifikaci, mohou pomoci s koronavirovou péčí,“ napsala v inzerátu lékařská komora v Sasku. Na inzerát se již přihlásilo okolo 300 dobrovolníků.

Německo má podle nové bilance více než 36 500 potvrzených případů nákazy koronavirem. Počet obětí nemoci COVID-19 se za posledních 24 hodin zvýšil o padesát. Celkem si tak onemocnění vyžádalo v Německu již 198 obětí, informoval na svých stránkách Institut Roberta Kocha.

‚Jsme článek v řetězu nákazy.‘ Španělsko čelí šíření koronaviru mezi zdravotníky, ti neskrývají rozhořčení Číst článek

Pandemie v New Yorku

Nakažených i obětí přibývá i ve Spojených státech. Nejvíce zasažený stát USA je New York s více než 30 000 nakaženými a 300 úmrtími. Agentura AP informovala, že u nemocnice Bellevue Hospital na Manhattanu vznikla provizorní márnice. V ulicích dohlížejí policisté na to, aby lidé mezi sebou udržovali bezpečný odstup. Řady strážců pořádku ale řídnou, protože mnoho z nich onemocnělo.

Guvernér státu New York Andrew Cuomo vysoký počet nakažených ve městě přisuzuje tomu, že New York slouží cestovatelům z celého světa jako vstupní brána do Spojených států i tomu, jak husté tam je zalidnění. Připomněl, že 8,6 milionu lidí jezdí metrem, potkává se výtazích, obytných domech a kancelářích. „To, jak jsme si blízko, nás činí zranitelnými,“ řekl Cuomo. "Ale je také pravda, že vaše největší slabost je zároveň vaší nejsilnější stránkou.

Pevninská Čína potvrdila ve středu pokles počtu nových nakažených koronavirem, oproti úterním 67 jich v úterý bylo pouze 47. Podle úřadů se opět jedná o importované případy, informuje agentura Reuters. V Číně se nakazilo přes 81 000 lidí, 3287 jich zemřelo.