Česko se nepřipojí k nákupu zbraní pro Ukrajinu. Posíláme munici, ta je také potřeba, míní Tomáš Pojar

Dánsko, Nizozemsko i Švedsko už oznámily, že přispějí k případnému financování dodávek amerických systémů protivzdušné obrany Patriot Ukrajině. Reagují tak na dohodu, kterou včera v Bílém domě představili prezident Trump a generální tajemník NATO Rutte. „V tuto chvíli neuvažujeme o tom, že bychom na to vyčleňovali peníze,“ osvětluje pro Radiožurnál stanovisko Česka poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Praha 21:27 15. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar | Foto: Martina Sedláková | Zdroj: Český rozhlas

Jak se do tohoto amerického plánu zapojí Česko, už je jasné?

V tuto chvíli neuvažujeme o tom, že bychom vyčleňovali peníze, které bychom na tyto nákupy posílali. Naší prioritou je nakupovat u domácích výrobců a naplňovat českou muniční iniciativu.

USA dodají zbraně Ukrajině přes NATO, které za ně ale zaplatí. Moskva mě zklamala, řekl Trump Číst článek

Pokud budou uvolněné nějaké další peníze, o čemž není v tuto chvíli rozhodnuto, tak očekáváme, že poputují na nákup od domácích výrobců tak, aby ty peníze zůstaly maximálně v české ekonomice.

Nákup amerických zbraní je pro evropské země také příležitost vyměnit je za ty stávající a poslat je na pomoc Ukrajině - ani o podobné výměně, modernizaci Česko neuvažuje?

My jsme k modernizaci přistoupili v podobě získání amerických vrtulníků, nebo německých leopardů a odesláním sovětské techniky. V tuto chvíli nemáme techniku, kterou bychom mohli těmito zamýšlenými zbraněmi nahradit. Není to otázka přímo na Česko.

Česko je v tzv. koalici ochotných – tedy 33 zemí, které chtějí pomáhat vojensky Ukrajině – proč tentokrát zůstáváme stranou? Nebude to brané jako neochota?

Každá země se bude rozhodovat za sebe. Ne všechny země z koalice ochotných se zúčastní, některé se zúčastňují jiným způsobem, jako to dělá Česká republika.

Myslím, že zpochybňování naší role v koalici nehrozí. Pokud budeme Ukrajinu podporovat, byť jiným způsobem, tak z koalice ochotných nevypadneme.

Co máte na mysli, když hovoříte, že Česko pomáhá jiným způsobem?

Primárně se účastníme muniční iniciativy a dodávek munice na Ukrajinu, ta je také potřeba. Je možné, že dojde k oslabení podpory muniční iniciativy právě tím, že se ostatní země budou soustředit na dodávky systému protivzdušné obrany. My budeme chtít udržet dodávky munice, to je i po dohodě s ukrajinskou stranou. Ukrajina velmi dobře ví, že potřebuje jak munici, tak protivzdušnou obranu.

Nově se účastníme i letecké aliance. Nedávno česká vláda schválila výcvik ukrajinských pilotů. Veškeré kroky, které děláme, tak jsou ve spolupráci s našimi spojenci. Nic neděláme solitérsky.

7:25 Dohoda o míru, nebo cla. Trump chce ukončit válku a našel způsob, jak zapojit Evropu, říká Landovský Číst článek

V muniční iniciativě Česko hraje roli koordinátora a dopravce munice. Tady jde spíš ale o finance. Rozumím tomu správně, že se Česko nechce podílet na pomoci Ukrajině z toho finančního hlediska?

Předpokládám, že pokud Česká republika uvolní další finanční prostředky, tak budou na nákup munice od domácích výrobců a na dopravu na Ukrajinu.

To byla preference našich aktivit již v minulosti, nic se na tom nemění. Protože investujeme jak do naší ekonomiky, tak do pomoci Ukrajině, to je to nejlepší řešení.

Šéfové zemí z koalice ochotných se minulý týden v Británii dohodli na rychlém sestavení evropské brigády, která by měla být nasazena na Ukrajině okamžitě po uzavření příměří s Ruskem. Měla by narůst až do rozměrů armádního sboru s 50 tisíci vojáky. Tohoto plánu se bude Česko účastnit? Je v plánu vyslat tam české vojáky?

V tuto chvíli takový plán není. My čekáme na to, jakmile bude uzavřeno příměří a jakmile budou jasné kontury takovéhoto vyslání, tak samozřejmě se tomu budeme věnovat. Bohužel příměří nevidíme v blízkém horizontu, a proto se zapojujeme jinak.

Donald Trump teď do svého plánu zbraní pro Ukrajinu zapojil NATO a evropské země, i když ještě nedávno kritizoval NATO jako zastaralé a evropské partnery při jednáních o míru na Ukrajině odmítal. Teď najednou řekl, že věří v kolektivní obranu. Jak vnímáte tu změnu? Není za tím hlavně to, že Trump sestavil plán, jak na evropských zemích vydělat, že jim prodá americké zbraně pro Ukrajinu a Spojené státy to nejen nebude nic stát a ještě na tom vydělají?

Donald Trump se zúčastnil summitu NATO, s ním hovořili mnozí, mj. i český prezident Petr Pavel. A nepochybně měly rozhovory s evropskými lídry na uvažování Donalda Trumpa vliv. USA v čele s Donaldem Trumpem usilují o jakousi dělbu moci, takže nedávné americké zásahy na Blízkém východě šly výhradně na vrub daňových poplatníků Spojených států a Izraele.

Já si myslím, že Donald Trump uvažuje tak, že „ano, my budeme dělat toho četníka, budeme se snažit o dosažení míru a o zklidnění situace. My chceme mír“.

Ale zase to není tak, že by Spojené státy vůbec neposílaly žádnou pomoc na Ukrajinu. Ještě stále na Ukrajinu proudí pomoc, která je hrazena americkými daňovými poplatníky.