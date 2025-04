Česko sevře mráz. Teploty můžou v noci klesnout až k minus pěti stupňům

Teploty v Česku v noci na neděli a na pondělí klesnou vlivem proudění arktického vzduchu ze severu na nulu až minus pět stupňů Celsia. Mráz může zejména v nižších polohách poškodit vegetaci, hlavně kvetoucí ovocné stromy. Velmi chladno bude i další dvě noci, riziko poškození budoucí úrody mrazem ale bude o něco nižší a na menším území. Bude mezi plus třemi a minus jedním stupněm. Informoval o tom v pátek Český hydrometeorologický ústav. Praha 14:24 4. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko sevře mráz (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Upozornění před nočním mrazem ze soboty na neděli a z neděle na pondělí platí pro všechny kraje.

„V noci na úterý a na středu pak klesnou teploty na plus tři až minus jeden stupeň Celsia. I v tomto období může ještě mráz poškodit vegetaci, ale už podstatně méně a na menší ploše území,“ doplnili meteorologové. Informace budou v dalších dnech případně ještě upřesňovat.

Ke zmírnění následků mrazu doporučují pěstitelům, aby použili ochranné přípravky proti promrznutí nebo klasické metody jako lehký vodní postřik porostů nebo dýmování či zakuřování pomocí spalování rostlinného odpadu v blízkosti stromů.

Ovocnáře přitom trápí jarní mrazy v posledních letech opakovaně. Loni zmrzlo téměř všechno ovoce v Čechách, na Moravě byla situace lepší, ne však dobrá.

Větší pravděpodobnost poškození kvetoucích stromů jarními mrazy se podle meteorologů zvyšuje s postupujícími klimatickými změnami.

Letos meruňky na jižní Moravě vykvetly zhruba v polovině minulého týdne, což ale bylo o tři týdny později než v loňském extrémním roce a o pár dnů později, než je průměr posledních let. Stále je to podle pěstitelů dost brzo na to, aby se na nich mrazíky podepsaly.

„Vykvetly už i pozdní odrůdy. Možná ještě začnou kvést někde v týdnu broskve, ale další ovoce zatím nikoliv,“ řekl počátkem týdne předseda Ovocnářské unie Moravy a Slezska Ivo Pokorný.