Více času u maturit i změna rámcových vzdělávacích programů. Vláda plánuje ve školství změny

Maturanti si mohou alespoň částečně oddechnout. Už od letoška budou mít více času na didaktické testy. Ministerstvo školství tak chce maturanty zbavit strachu, že je nestihnou vyplnit a zkontrolovat. Nová vláda ale chystá v blízké budoucnosti i další změny. Chce podpořit začínající učitele nebo změnit obsah vzdělávání – třeba tak, aby se učitelé víc věnovali dějinám 20. století. Plánuje i úpravy přijímacích, závěrečných a maturitních zkoušek. Praha 7:18 14. ledna 2022

Od letošního roku budou mít maturanti víc času na vypracování státních didaktických testů. Zkoušku z češtiny a cizího jazyka prodloužilo ministerstvo školství o deset minut, test z matematiky o čtvrt hodiny.

Novelu vyhlášky podepsal nový šéf resortu Petr Gazdík (STAN), návrh ale úřad připravil ještě pod vedením jeho předchůdce Roberta Plagy (za ANO). Delší čas na testy se podle mluvčí ministerstva Anety Lednové osvědčil už v minulém školním roce kvůli několikaměsíční výuce na dálku.

„Ukázalo se, že více času na vypracování testů mělo pozitivní dopad nejen na psychiku žáků, ale zejména poskytlo žákům adekvátní časový prostor si zadání testu důkladně přečíst a pak si i dostatečně překontrolovat odpovědi zapsané do záznamových archů. Chyby vzniklé z nedostatku času pro kontrolu byly v minulosti hlavním důvodem žádostí o přezkum výsledků zkoušky,“ řekla Radiožurnálu.

Pedagogičtí pracovníci

Zpět do hry by se měla letos vrátit novela zákona o pedagogických pracovnících, kterou bývalá sněmovna loni v srpnu odmítla. Vládní koalice by chtěla začlenit do vzdělávacího systému i podpůrné pedagogické profese, třeba sociální pedagogy.

Podle programového ředitele informačního centra o vzdělávání EDUin Miroslava Hřebeckého by měl kabinet Petra Fialy (ODS) věnovat pozornost taky nedostatku učitelů a jejich kvalifikaci.

„Zejména některé aprobace jsou dlouhodobě nedostatkové zboží. Bude potřeba sáhnout i do toho, jak moc otevřeně přizveme lidi, kteří by třeba o učení měli zájem, byť mají jinou kvalifikaci a jak jim umožníme si doplnit tu pedagogickou tak, aby do školy mohli nastoupit a konali tu práci kvalifikovaně. Bude nám odcházet poměrně silná kohorta těch populárních ročníků, které teď už jsou těsně před důchodem nebo přesluhují. A třeba v odborném školství už je to ohromný průšvih teď a bude to ještě dále narůstat,“ upozornil Hřebecký.

Některé regiony řeší nedostatek učitelů dlouhodobě. „V okamžiku, kdy se hodně přidalo, a to skutečně citelně, jsme začali srovnávat dlouhodobý hendikep. Ale pokud bychom to teď zaaretovali a nešli při té inflaci, kterou máme, dál, tak se to zase začne propadat,“ doplnil.

Reforma vzdělávání

Se vzděláváním budoucích učitelů by měla pomoct reforma jejich přípravy. Bývalý ministr školství Robert Plaga podepsal na podzim s děkany pedagogických fakult memorandum, podle kterého by se mělo vzdělávání pedagogů změnit.

Resort chce taky upravit obsah vyučované látky. Změnu rámcových vzdělávacích programů vidí jako jednu z priorit i nový ministr Gazdík.

„Zásadní úkol bude komunikace s veřejností, vysvětlit jim, že vzdělávání se posunulo. Doba se posunula a čeká nás boj o to, co v tom rámcovém vzdělávacím programu má být, jak má vypadat vzdělání. Musíme přesvědčit veřejnost, že to není nějaký úlet nebo snaha dětem ulevit, ale je potřeba reagovat na měnící se svět,“ řekl ministr školství.

I ve druhé polovině školního roku bude navíc pokračovat doučování, které má zmírnit rozdíly ve znalostech mezi žáky a studenty z doby distanční výuky.