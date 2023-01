Rakušan: Už nepotřebujeme vojáky a celníky. Kontroly na hranicích se Slovenskem chceme postupně omezit

Vojáci, celníci a policisté už čtyři měsíce kontrolují hranice mezi Českem a Slovenskem kvůli přílivu nelegálních migrantů, především ze Sýrie. Vláda hraniční kontroly stále prodlužuje. Od konce září do konce loňského roku policisté při kontrolách odhalili zhruba 9400 běženců a 140 převaděčů. Na středečním jednání kabinetu chce ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN navrhnout, aby se kontroly na hranicích postupně omezovaly, a to už od čtvrtka. PRAHA 10:29 25. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kontroly na hranicích mezi Českem a Slovenskem (Ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Pane ministře, proč chcete kontroly na hranicích omezit? Migrační situace se natolik zlepšila, že už není třeba nasazovat na současné namátkové kontroly tolik lidí?

Jsou dva pohledy na věc. Jeden říká, abychom kontroly zrušili úplně, druhý říká, ať pokračujeme v nějakém intenzivnějším postupu.

Už nepotřebujeme pomoc armády ani celní správy. Hraniční kontroly dokážeme provádět jen z policejních zdrojů, tvrdí ministr vnitra Vít Rakušan (STAN)

Kontroly postupně omezujeme a vyhodnocujeme situaci velmi obezřetně, protože migrační situace, co se záchytu ilegální migrace na území České republiky týče, výrazně poklesla. To byl určitě důsledek těch původních kontrol v září. Před jejich zavedením jsme měli záchyt až několika stovek tranzitních migrantů na našem území denně. V současné době to nepřekročí desítku. Pohybujeme se kolem čtyř, sedmi, osmi lidí za den.

V této chvíli vyhodnocujeme efekt a finanční nákladnost celé akce versus reálný dopad na bezpečnost občanů České republiky. Rozhodnutí, které ponesu na vládu, je takové, že už nepotřebujeme pomoc armády ani celní správy. Jsme schopni to zvládnout z policejních zdrojů.

Prodloužení namátkových kontrol budu navrhovat ještě na deset dní, bude je ovšem vykonávat pouze Policie České republiky bez pomoci dalších složek.

A nemůže právě toto být signál k tomu, aby migrační tlak opět zesílil, protože se o tom veřejně mluví?

Nepřicházíme se zastavením kontrol ze dne na den. Kdybychom dnes na vládě řekli, že zcela končíme s kontrolami, tak to ten signál být může. Momentálně už jenom vidíme zbytnost toho, aby nám pomáhaly ostatní složky. V této situaci jsme schopni to zvládat v rámci policie sami.

Nechceme vyslat signál, že situace je volná. To by mohlo motivovat některé migrační skupiny, respektive převaděče k tomu, aby migranty opět vodili přes Českou republiku. Proto namátkové kontroly ještě necháváme a situaci po následujících deset dnů budeme velmi bedlivě vyhodnocovat. Ale dlužno dodat, migrační situace ve střední Evropě se v porovnání s podzimem velmi výrazně zlepšila.

Co bude po těch deseti dnech po vyhodnocení? Může se stát, že buď kontroly poleví, nebo naopak opět posílí?

Může se stát obojí. Samozřejmě bychom byli rádi, aby trend byl spíše takový, že schengenský prostor je otevřeným prostorem, ale rozhodně nemá být otevřený pro ilegální migraci.

Česká republika podle Schengenského hraničního kodexu, jako všechny ostatní země Evropské unie, má právo na zavedení kontroly na vnitřních hranicích po dobu šesti měsíců. Samozřejmě po konzultaci s Evropskou komisí.

Byli bychom rádi, kdybychom část těch šesti měsíců, kterou máme ještě nevyužitou, měli případně v záloze pro nějakou exponovanější dobu, kdyby měla přijít.

Chtěl bych k tomu ještě dodat, že Česká republika během svého předsednictví odvedla velký kus práce na západním Balkáně. Země západního Balkánu přislíbily do poloviny roku 2023 svou vízovou harmonizaci se zeměmi Evropské unie. Už teď se ukazuje, že v případě Srbska, které to u tří zemí už zavedlo, to opravdu situaci výrazně pomáhá.

Pojďme ještě na česko-slovenskou hranici. Probíráte tyto kroky? Konzultuje je se slovenskými partnery. Co vám na to případně říkají?

Samozřejmě ano. V úterý jsem volal slovenskému ministrovi a podrobně mu představil návrh, který ponesu na vládu. On je s tím v této chvíli srozuměn.

Kontroly se teď nedají srovnat s tím, jak intenzivně byly prováděny na podzim, kdy se zastavilo v podstatě každé auto. V tuto chvíli funguje namátkový způsob.

Stejně tak začalo velmi dobře fungovat to, že vlaky už se kontrolují na slovenské straně hranice společnými slovensko-českými hlídkami. To je, myslím, důkaz, že se slovenskou stranou komunikujeme a přinášíme společná řešení, která současné bezpečnostní situaci mohou pomoci.