Česko a Slovensko se shodují v pohledu na řešení nelegální migrace, řekl Fiala po jednání s Ódorem

Premiér Petr Fiala (ODS) ocenil zlepšení spolupráce se Slovenskem ohledně nelegální migrace. Je to podle něj klíč, jak předcházet opatřením na hranicích, ke kterým Česko přistoupilo loni. Řekl to na tiskové konferenci po jednání se slovenským protějškem Ľudovítem Ódorem v Praze. Česko a Slovensko se podle Fialy shodují v pohledu na nelegální migraci, v tom, že je třeba posílit ochranu vnější hranice Evropské unie a zlepšit návratovou politiku. Praha 15:26 4. července 2023

Podle obou premiérů je potřeba hledat řešení problému na evropské úrovni, což se minulý týden na jednání Evropské rady podle Fialy dostatečně nepodařilo kvůli blokování ze strany Polska a Maďarska.

„Myslím, že to není v zájmu České republiky, není to odpovědné, ohrožuje to finanční podporu, kterou Česká republika prosadila a vyjednala pro země, které poskytují ochranu pro uprchlíky z Ukrajiny,“ dodal Fiala.

Polsko a Maďarsko podle českého premiéra neodmítly na Evropské radě migrační pakt, o kterém rozhodovala Rada EU na úrovni ministrů vnitra, ale jakékoli závěry týkající se řešení migrační politiky. Nepokládá to za rozumné. Migrační pakt podle něj nabízí změnu migrační a azylové politiky.

„Konečně se bude řešit návratová politika efektivněji, konečně není možný volný pohyb, ale řeší se na hranicích azylové řízení, konečně mluvíme o silnějším posílení vnější hranice a konkrétní kroky se začaly dělat se třetími zeměmi, abychom migraci řešili,“ dodal Fiala.

Formát Visegrádské skupiny, kam patří právě Česká republika, Slovenská republika, Polsko a Maďarsko, podle Fialy nikdo nezatracuje a spolupráce v řadě oblastí existuje. Nelze se ale fixovat pouze na tento formát, míní. Na podzim se mají setkat prezidenti V4, premiéři až po volbách na Slovensku a v Polsku, dodal Fiala.

Podle českého ministerského předsedy nelegální migrace do Evropské unie pozvolna narůstá. Ocenil zlepšení spolupráce se Slovenskem. „Je to jeden z klíčů k tomu, abychom předcházeli takovým radikálním řešením, jaká jsme museli udělat v loňském roce,“ poznamenal s ohledem na tehdejší hraniční kontroly.

„Shodujeme se v pohledu na řešení nelegální migrace v základních směrech, že je potřeba posílit ochranu vnější hranice, zrychlit, zlepšit zefektivnit návratovou politiku,“ uvedl Fiala. „Chceme řešit externí dimenzi migrace, to znamená posilnit schengenské hranice, hovořit o tom, jak realokovat migranty, jak hledat nějaké společné nebo oboustranně výhodné spolupráce se třetími zeměmi,“ doplnil Ódor.