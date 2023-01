Čeští dobrovolníci na Ukrajině mají podporu Vojenské policie, ta pro ně uspořádala sbírku s názvem Dynamo

Vojenští policisté pomáhají českým dobrovolníkům, kteří pomáhají na Ukrajině. Dary ze sbírky členů Vojenské policie dostal tým zdravotníků, který se chystá za pár dnů do Bachmutu. Průzkum agentury Median pro Český rozhlas sice ukázal, že si většina lidí nepřeje, aby vláda posilovala vojenskou pomoc Ukrajině, lidé, kteří Ukrajincům pomáhají, to ale vnímají jinak. Celá jména dobrovolníků kvůli jejich bezpečnosti neuvádíme. Praha 11:30 28. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pomoc od dobrovolníků na Ukrajině (ilustrační foto) | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

„Přiznám se, a to je můj názor jako občana, já příliš těm průzkumům velkou váhu nedávám. Pokud to takhle vyznívá, je to spíše asi signál pro to, aby se lépe komunikovalo směrem k veřejnosti a vysvětlovalo se, v čem vlastně ta podpora spočívá,“ říká náčelník prvního oddělení kriminální služby Vojenské policie Tomáš Krampera o průzkumu.

Spolu s kolegy poslal vojákům na frontu části výstroje, teď vybírali peníze na elektrocentrály a akci pojmenovali Dynamo. „Já jsem oslovil v podstatě všechny kolegy napříč kriminální službou a překvapilo mě, že se to setkalo s velkou odezvou,“ popisuje Krampera.

Už na podzim převzal část zásilky dobrovolník s přezdívkou Mac, který působil tři měsíce na Donbase. „Několikrát se nám stalo, že věci, které jsme rozdali těmto obráncům, jsme začali vídat v následujících dnech při ošetřování zraněných v nemocnici v Bachmutu,“ říká.

Elektrocentrály si tentokrát převezmou zdravotníci z organizace Guerrilla Medicine. Tu spoluzakládal řidič sanitky a manažer celé akce Petr. „Teď máme i přímo s doktorem v Bachmutu domluvenou spolupráci, takže bychom v tom měli pokračovat,“ upřesňuje Petr.

„Není to naše povinnost, my jsme dobrovolníci, tady děláme na záchrance. Už od našich začátků jsme nepřemýšleli nad tím, jestli tam pojedeme pomoct a to byla ta situace výrazně nepřehlednější, než je teď, samozřejmě teď se dostáváme do daleko nepřehlednějších situací, protože působíme přímo na frontě,“ vysvětluje dobrovolník.

Dobrovolníci z organizace Guerilla Medicine mají v plánu odjet na Ukrajinu v polovině února. Stále shánějí zdravotnické vybavení, peníze a další nezbytný materiál, aby tam plánovanou práci a bezpečně se vrátili domů.