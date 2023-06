24 tanků, 76 vozidel pěchoty i 60 tisíc nábojů do houfnic. Česko dál posílá zbraně Ukrajině

Česko dál poskytuje vojenskou pomoc Ukrajině do válečných zón. Za prvních pět měsíců letošního poslalo na frontu stovky kusů techniky, včetně tanků, vozidel pěchoty nebo protitankových řízených střel. Oznámil to premiér Petr Fiala (ODS) při své úterní návštěvě ministerstva obrany, podle kterého je i díky tomu možné Česko řadit mezi nejbezpečnější země na světě. Praha 22:34 27. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojenské cvičení Ukrajiců s BVP v areálu Libavá (archivní foto) | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas

Vojáci vydali ze svých skladů mimo jiné 24 tanků, 76 vozidel BVP, téměř 60 tisíc nábojů pro kanony a kanónové houfnice, pak taky 650 protitankových řízených střel nebo 16 vozidel protivzdušné obrany. Součástí dodávek byla i výstroj nebo náhradní díly.

OBRAZEM: Armádě chybí čtyři stovky dělostřelců. Pomoci mají náborové akce pro středoškoláky

„Případně vysíláme i mobilní týmy do Polska, kde pomáháme cvičit ukrajinské vojáky v rámci mezinárodní mise. Vedle toho jsme tady měli také výcviky třeba velitelů čet, velitelů rot, štábů praporů, specialistů na protivzdušnou obranu a dalších,“ připomněl náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Oproti loňskému roku je pomoc celkově nižší, a to i přes to, že zatímco podle informací ministerstva obrany loni za celý rok Česko poslalo na Ukrajinu 55 vozidel BVP, letos jen za první pololetí je to o zhruba 20 víc.

Loni však Ukrajinci dostali i krátké a dlouhé střelné zbraně nebo raketomety se skoro pěti tisíci raketami, také vrtulníky nebo chemická vozidla. Za to České republice spojenci poskytli nejen finanční náhrady, ale i americké vrtulníky nebo německé tanky.

„I díky tomu se Česká republika v celosvětových měřítcích dostává na přední místa nejbezpečnějších zemí na světě. Loni jsme byli 8. nejbezpečnější země na světě,“ řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Dvě procenta na obranu

Ministryně obrany Jana Černchová (ODS) pak připomněla summit NATO, který proběhne na začátku července ve Vilniusu. Tam by se Aliance měla dohodnout, že výdaje na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu budou minimem. Česko by takové prostředky mělo na obranu poprvé dát v příštím roce.

Na ministerstvu se mluvilo i o aktuální situaci v Rusku a protestnímu pochodu na Moskvu ze strany žoldnéřů z Wagnerovy skupiny. Fiala řekl, že to ukázalo na to, jak je důležité posilovat obranu, protože situace na východě se může kdykoliv změnit.

Aliance teď také připravuje nové strategické plány pro obranu až na úroveň jednotlivých regionů. Bude se jednat mimo jiné i o případné změně Mnohonárodního bojového uskupení v Lešti na středním Slovensku – tomuto uskupení velí právě česká armáda a má od parlamentu mandát tam nasadit až 650 vojáků.

„Posilování východního křídla v současné době nesouvisí s tím, co se odehrálo v Rusku, to je potřeba si říct. Jde o dlouhodobou iniciativa. Síly, které tam byly dřív, sloužily spíše k odstrašení, tak aby posilovaly reálnou obrannou kapacitu, proto se snažíme zvedat praporní uskupení na brigádní,“ uvedl Řehka.

Nové obranné plány jak Aliance, tak české armády by měly být hotové na podzim letošního roku.