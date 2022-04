Černochová chce s USA jednat o americké přítomnosti v Česku. Tu by schvalovaly obě komory parlamentu

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) bude po Velikonocích jednat ve Spojených státech se svým protějškem Lloydem Austinem. Podle Černochové je ve hře i jednání o americké přítomnosti v České republice. „V rámci této bilaterální schůzky chci otevřít i toto téma,“ řekla Deníku N. Praha 21:55 9. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Černochová nastínila, že Česko může jít cestou dohody jako Slovensko, kdy Američané na základě dohody mohou v zemi využívat dvě vojenské základny | Zdroj: Profimedia

Nastínila, že Česko může jít cestou dohody jako Slovensko, kdy Američané na základě dohody mohou v zemi využívat dvě vojenské základny. „Nechci mluvit o konkrétních detailech, myslím si ale, že by pro nás bylo důležité, že se nějaká dohoda bude chystat. Může chvíli trvat, než by se akceptovala z obou stran, schvalovaly by ji totiž obě komory parlamentu,“ řekla Deníku N.

Premiér Petr Fiala (ODS) k tomu České televizi a televizi Nova řekl, že to není věc, kterou by mohla rozhodnout vláda. Zopakoval, že je to záležitost, kterou musí schválit obě komory parlamentu.

Slovensko schválilo působení vojsk z šesti zemí včetně Česka na svém území, posílí východní křídlo NATO Číst článek

„Hledáme všechny prostředky pro to, abychom zajistili naši bezpečnost, abychom posílili východní křídlo Severoatlantické aliance a dokázali čelit takové agresivní politice, jakou dnes předvádí Rusko Vladimíra Putina,“ řekl.

Černochová chce s americkým ministrem obrany jednat také o nákupech České republiky, například o vrtulnících. „Mým cílem je, abychom vrtulníků dostali více než osm plus čtyři. Už mým předchůdcům bylo jasné, že to není konečné a nyní se musí všechny nákupy zrychlovat. Stavíme se do fronty žadatelů na veškerou vojenskou techniku, po všem je větší poptávka,“ podotkla.

Jednání s Američany o možnostech rozšíření nákupu vrtulníků Venom a Viper od společnosti Bell už ministryně zahájila. Deníku Mladá fronta dnes již dříve řekla, že na březnovém zasedání ministrů obrany Severoatlantické aliance v Bruselu už svému americkému protějšku naznačila, že Česko chce vrtulníků více.

Součástí dubnové cesty ministryně obrany do USA bude také převoz ostatků brigádního generála Františka Moravce do Česka. Moravec bude pochován podle svého přání v rodné Čáslavi. Někdejší velitel československé rozvědky pracující pro exilovou vládu v Londýně je považován za autora plánu na atentát na zastupujícího říšského kancléře Reinharda Heydricha. Po odchodu z komunistického Československa žil ve Spojených státech.