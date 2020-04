Obchody, knihovny či zoo. V pondělí se znovu otevřou další provozovny, musí ale splnit přísné podmínky

Obchody v Česku se připravují na pondělní otevření. Vláda tento týden rozhodla, že nově budou moci fungovat všechny provozovny s rozlohou do 2500 metrů čtverečních, kromě obchodů ve velkých nákupních centrech. Pro zákazníky i prodavače ale platí přísná hygienická pravidla. Například v prodejnách oděvů nepůjde zkoušet oblečení. V tělocvičnách či fitcentrech se pak lidé nepřevléknou v šatnách a ani se neosprchují. Praha 17:08 26. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podobná oznámení jsou vidět od poloviny března | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mimo provoz musí nadále být například většina provozoven v obchodních centrech, restaurace, kadeřnictví, různé kosmetické služby a hotely a další ubytovací zařízení. S jejich otevíráním se spolu s památkovými objekty, muzei, galeriemi nebo divadly počítá až v dalších fázích uvolňování vládních omezení. Nyní jsou plánovány dvě, od 11. a od 27. května.

Naopak od pátku 24. dubna se mohou již konat bohoslužby do 15 osob za přesně definovaných podmínek.

V pondělí stát umožní provoz obchodů a dalších provozoven s plochou do 2500 metrů čtverečních se samostatným vchodem a mimo obchodní centra. Větší obchody bude stačit zmenšit bezpečnostní páskou.

Vedle zákazu zkoušení oblečení v prodejnách oděvů doporučuje ministerstvo zdravotnictví i zvláštní podmínky pro reklamace. Prodejci by měli nechat veškeré vrácené zboží před jeho dalším nabízením tři dny ležet. Knihovny budou smět opět půjčovat vrácené knihy až po dvou dnech.

Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) je rychlejší rozvolňování opatření možné díky dobrému vývoji epidemiologické situace v Česku. „Fakticky tím říkáme, že jsme sice ještě nevyhráli a musíme být obezřetní, ale na druhou stranu nesmíme ztratit ani den, kdy se budeme vracet do normálu,“ řekl Radiožurnálu.

Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností, vydaný 23. dubna | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Přípravy zpozdí otevření

Zrychlení uvolňování restrikcí ale například některé knihovny nebo zoologické zahrady zaskočilo a zůstanou ještě zavřené.

Například Národní knihovna a zřejmě ani mnohé další knihovny se ale v pondělí veřejnosti ještě neotevřou. Provozovatelé poukazují na to, že určitý čas potrvá příprava provozu s ohledem na dodržování předepsaných hygienických opatření. Provoz neobnoví například ani část knihkupectví. Společnost Albatros Media uvedla, že v pondělí otevře zřejmě 65 procent knihkupců, tedy asi 350 prodejen.

Restaurace otevřou, ale denní stacionáře ne, kritizují sociální pracovníci uvolňování krizových opatření Číst článek

S mnoha hygienickými požadavky se budou muset vypořádat posilovny a fitness centra. Vedle toho, že neotevřou zázemí, budou muset třeba zajistit po každém klientovi dezinfekci strojů a cvičebního nářadí. Omezen bude i počet trénujících lidí. Na každý deseti metrech čtverečních plochy bude moci cvičit nejvýše jeden člověk.

Podobná nařízení budou platit i pro zoologické, botanické nebo dendrologické zahrady. Jejich provozovatelé budou moci umožnit vstup nejvýše 150 lidem na hektar plochy. Vnitřní pavilony budou moci zpřístupnit podle nynějších plánů až za měsíc.

Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek taky připomíná, že zahrada musí omezit denní kapacitu návštěvníků. „My musíme dodržet limit 8500 návštěvníků, z nichž část rezervujeme z této kapacity pro držitele našich permanentek a pro držitele již dříve zakoupených papírových lístků,“ řekl ředitel.

Dezinfekce po každé jízdě

Provoz budou moci od pondělí obnovit také autoškoly. „Praktický výcvik bude moci probíhat s tím omezením, že ve vozidle bude moct být učitel pouze s jedním žákem. Na učebně výuka v režimu učitel plus čtyři žáci, rozestupy dva metry a u vstupu musí být dezinfekce,“ upřesnil předseda Asociace autoškol Ondřej Horázný. Dezinfekcí bude po každé jízdě muset projít i vozidlo.

Lázně sice mohou od pondělí znovu přijímat klienty, otevřou ale až začátkem května. Dříve nestihnou po vynucené pauze vše připravit. Od pondělí také platí, že na konzultace, klinickou a praktickou výuku a praxi na vysoké škole či do vysokoškolské knihovny mohou začít individuálně chodit i studenti nižších ročníků. Od pondělka začnou postupně obnovovat provoz také sociální služby, a to nejdřív jen na dálku po internetu či telefonu.

Původní vládní harmonogram umožňoval od pondělí otevřít provozovny do 200 metrů čtverečních. Posilovny a autoškoly byly zahrnuty do vlny od 11. května, zoologické zahrady dokonce až do etapy od 25. května. Poslední omezení obchodu a služeb mělo padnout podle prvotních plánů 8. června.

