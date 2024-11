Česko v příštích letech podle Skopečka nedožene mzdy Německa. Je ale potřeba se přibližovat

Česko nezvládne v dalších čtyřech letech po příštích volbách srovnat české mzdy s německými. Potřeba je ale pokračovat v přibližování. V pořadu Partie televize CNN Prima News to řekl místopředseda Sněmovny a člen vedení vládní ODS Jan Skopeček. Podle něj je k dohánění německých výdělků potřeba dál v ČR zvyšovat produktivitu práce, posilovat kurz koruny a zajistit hospodářský růst. Praha 15:51 24. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Skopeček (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Petr Fiala (ODS) před týdnem řekl, že pokud jeho vláda bude po volbách pokračovat další čtyři roky, budou v Česku výdělky jako v Německu. Místopředseda Sněmovny a opozičního ANO Karel Havlíček považuje výrok předsedy vlády za šíření poplašné zprávy.

„Samozřejmě vím, že rozdíl mezi mzdami v ČR a Německu je u průměrné mzdy dramatický, i když na východě Německa už tak dramatický není. Realisticky průměrné mzdy v Německu nedohoníme... Uznávám, že k nim nedospějeme za čtyři roky,“ řekl Skopeček.

Podle něj je ale potřeba, aby se Česko srovnávalo s lepšími státy a podnikalo kroky ke sbližování. Zmínil zvyšování produktivity práce, zajištění ekonomického růstu a posilování koruny vůči euru.

Pokud by podle Havlíčka firmy v příštích letech mzdy dorovnaly a vláda zvedla platy ve veřejném sektoru na německou úroveň, znamenalo by to bankrot podniků a kolaps státu. „Jsem toho názoru, že to může být šíření poplašné zprávy. Když to řekne premiér, tak to má určitou váhu,“ uvedl Havlíček.

Po výrocích o srovnání výdělků v Česku a Německu v pátek lídr opozičního hnutí ANO Andrej Babiš ve Sněmovně navrhoval jednat o psychickém stavu předsedy vlády. Zdůvodnil to obavami občanů o Fialovo duševní zdraví. Na více než dvě hodiny tím blokoval jednání dolní komory. Ministři na protest opustili sál.

Havlíček řekl, že premiér „udělal za posledních několik dnů několikátý nonsens“ a Babiš mluvil o jeho psychickém stavu s nadsázkou. Skopeček odmítl, aby ve Sněmovně padala obviňování z duševní nemoci. Považuje to za urážku lidí, kteří s psychickou nemocí bojují. Připomněl Babišův rozhovor s drůbeží.

„Přijde vám psychicky zdravý předseda, když si povídá s kohoutem Silverem? Je to odpovídající pro politika, který má ambici vést ČR?“ řekl místopředseda Sněmovny z ODS.

Havlíček uvedl, že politici ANO se brání útokům a hnutí představuje tvrdou opozici. Podle Skopečka ANO jako opozice dokáže jen blokovat. Havlíček podotkl, že vláda má v dolní komoře většinu a může návrhy protlačit. Zmínil třeba růst platů politiků. Sněmovna by návrh s navýšením odměňování ústavních činitelů o 6,9 procenta mohla znovu projednávat 20. prosince, upřesnil Skopeček.