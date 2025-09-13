Česko v sobotu zasáhnou silné bouřky. Hladiny řek mohou stoupat

Ve východní polovině Česka se od sobotního večera do nedělní odpoledne ojediněle vyskytnou silné bouřky, které budou přecházet do vydatného deště.

Přívalové deště (ilustrační foto)

Ilustrační foto | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Napršet při tom může přes 50 milimetrů a hladiny tamních řek mohou stoupnout na první povodňový stupeň. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

„V kombinaci bouřek a deště může spadnout celkově i přes 50 mm srážek. V závislosti na intenzitě a rozložení srážek může v zasažených povodích docházet i k překročení 1. SPA,“ uvedli meteorologové.

Jejich upozornění platí konkrétně pro východní část Jihočeského a Pardubického kraje a Moravu a Slezsko.

Podle meteorologů může přívalový déšť v uvedených regionech zatopit níže položená místa a rozvodnit malé toky, nicméně voda z břehů by se vylévat neměla.

